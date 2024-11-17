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Наступ окупантів біля Куп'янська: британська розвідка оцінила небезпеку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Наступ окупантів біля Куп'янська: британська розвідка оцінила небезпеку
фото: Армія inform

Російське угруповання на південь від Куп'янська розширюється

Російські загарбники активізували наступ біля Куп'янська. Окупанти вийшли до річки Оскіл. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки в X (Twitter).

Зокрема британська розвідка зазначає, що на південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки.

Російське угруповання на південь від Куп'янська розширюється. РФ намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі.

Жителів Куп'янська та прилеглих районів вже евакуйовано. За попередніми оцінками, у цьому регіоні залишилося близько 4 тис. цивільних. До повномасштабної війни там мешкало 27 тисяч осіб.

Британська розвідка нагадує, що Куп'янськ має важливе значення, оскільки є транспортним вузлом і логістичним центром. Українці відновили контроль над Куп'янськом у вересні 2022 року.

Як повідомлялося, 13 листопада, на Харківщині росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп'янськ та висадити там свій десант. Однак його вдалося ліквідувати. Про це заявив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. російському десанту в місті закріпитися не вдалося. Натомість вже 14 листопада ситуація в Куп’янську була контрольована.

Теги: розвідка окупанти наступ британська розвідка росіяни Харківщина

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