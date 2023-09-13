Словаччина демонстративно знищила свої касетні боєприпаси

Словаччина входить до групи країн, які приєдналися до Конвенції з касетних боєприпасів і «відмовилися використати цей тип зброї»

Словаччина ліквідувала запаси касетних боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони країни.

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У відомстві повідомили, що Словаччина виконала раніше взяте на себе «одне з найважливіших зобов'язань у галузі міжнародного гуманітарного права» – ліквідувала касетні боєприпаси з резерву збройних сил країни.

Нагадаємо, Словаччина входить до групи країн, які приєдналися до Конвенції з касетних боєприпасів і «відмовилися використати цей тип зброї». Раніше Братислава взяла зобов'язання щодо ліквідації касетних боєприпасів до 1 вересня 2023 року. Йдеться про знищення сотень тисяч авіаційних бомб та артилерійських снарядів.

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Нагадаємо, транснаціональний оборонний гігант Lockheed Martin виробив перший винищувач F-16V Block 70 на замовлення Словаччини. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Міністр оборони Мартін Скленар відвідав завод Lockheed Martin у Південній Кароліні, де словацькій делегації показали перший F-16V Block 70 уже з національною символікою. Повне доопрацювання та перший політ літака очікується вже в листопаді.

Усього Словаччина замовила 14 винищувачів F-16V. Країна стане першою в Європі, хто матиме найсучаснішу модернізацію літака.