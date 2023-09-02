США відправлять Україні снаряди зі збідненим ураном – ЗМІ

Ці боєприпаси становитимуть частину нового пакету військової допомоги для України, який буде представлений наступного тижня

Найближчим часом Сполучені Штати мають намір відправити до України бронебійні боєприпаси, включаючи снаряди з збідненим ураном, відповідно до документа, з яким ознайомилося видання, факт передачі також підтвердили два американські чиновники. Про це повідомляє Reuters.

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Ці боєприпаси становитимуть частину нового пакету військової допомоги для України, який буде представлений наступного тижня. Вони призначені для використання в американських танках Abrams і, за словами інсайдера, повинні бути доставлені до України протягом найближчих тижнів.

Один із чиновників повідомив, що вартість майбутнього пакету допомоги складатиме від 240 до 375 мільйонів доларів. За даними чиновників, наразі триває уточнення змісту та точної вартості цього пакету.

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Снаряди, що містять збіднений уран, використовуються завдяки його виняткової щільності, яка дозволяє їм легко проникати через броню та створювати пожежі, пил та металеві бризки в результаті вибуху.

Нагадаємо, 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $250 млн.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати уклали угоду з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності класу «повітря-повітря» (Amraam) в рамках бюджетної підтримки для України.

До слова, у Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року 30 вересня.

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Зазначимо, США бачать «помітний прогрес» українського контрнаступу. Сполучені Штати за останні 72 години спостерігали помітне просування українських збройних сил на південь від Запоріжжя.