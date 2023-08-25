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Нідерланди передадуть Україні всі свої F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нідерланди передадуть Україні всі свої F-16
Нідерландам більше не потрібні винищувачі F-16 через те, що країна переходить на новіші F-35
фото з відкритих джерел

Щоб отримати F-16, Україна має виконати низку вимог Нідерландів, зокрема підготувати екіпажі та інфраструктуру

У Нідерландів є 42 винищувачі F-16 – більшість із них передадуть Україні, частину залишать для навчання українських пілотів. Точну кількість не оголошують. Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла в інтервʼю Європейській правді.

«Нам більше не потрібні F-16, бо ми переходимо на новіші F-35. Але через війну в Україні ми в певний момент вирішили, що все одно не будемо продавати ці винищувачі F-16, а залишимо їх доступними. А тепер передаємо Україні їх майже всі, за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів. Загалом у нас є 42 літаки. Невелика частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ», – пояснила Оллонгрен.

Щоб отримати винищувачі F-16, Україна має виконати низку вимог Нідерландів, зокрема підготувати екіпажі та інфраструктуру. «Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік», – додала міністр оборони.

Нагадаємо, у Данії група із восьми пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16.

До слова, винищувачі F-16 зможуть одразу працювати з українських аеродромів, проте за однієї умови – злітні смуги мають бути чистими та без сторонніх об'єктів.

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Теги: міністр Нідерланди винищувач F-16

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