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У РФ почали встановлювати дивні «ангари» для захисту літаків від дронів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У РФ почали встановлювати дивні «ангари» для захисту літаків від дронів (фото)
Металеву конструкцію для літака спорудили в екстреному порядку
фото із соцмережі

Орієнтовна ціна одного такого «ангару» коливається близько 10 млн. рублів

У мережі з'явилися фото споруди, якою Росія збирається захищати свої літаки від атак дронів.

Як пишуть Z-пропагандисти, цю конструкцію спорудили в екстреному порядку та встановили буквально за пару днів. Повідомляється, що розміри дозволяють використовувати це рішення практично для всіх літаків тактичної авіації та деяких типів вертольотів.

При необхідності спереду і ззаду можна додати фіранки, просочені вогнетривкими речовинами.

Але, щоб поставити цей захист для кожного російського літака, потрібні гроші. Орієнтовна ціна одного такого «ангару» коливається близько 10 млн. рублів.

Раніше повідомлялося, що на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області окупанти вигадали новий спосіб, щоб захистити бомбардувальники Ту-95 від атак дронів – їх обкладають покришками для автівок. 

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Теги: безпілотник війна винищувач літак росія

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