У РФ почали встановлювати дивні «ангари» для захисту літаків від дронів (фото)

Металеву конструкцію для літака спорудили в екстреному порядку

Орієнтовна ціна одного такого «ангару» коливається близько 10 млн. рублів

У мережі з'явилися фото споруди, якою Росія збирається захищати свої літаки від атак дронів.

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Як пишуть Z-пропагандисти, цю конструкцію спорудили в екстреному порядку та встановили буквально за пару днів. Повідомляється, що розміри дозволяють використовувати це рішення практично для всіх літаків тактичної авіації та деяких типів вертольотів.

При необхідності спереду і ззаду можна додати фіранки, просочені вогнетривкими речовинами.

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Але, щоб поставити цей захист для кожного російського літака, потрібні гроші. Орієнтовна ціна одного такого «ангару» коливається близько 10 млн. рублів.

Раніше повідомлялося, що на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області окупанти вигадали новий спосіб, щоб захистити бомбардувальники Ту-95 від атак дронів – їх обкладають покришками для автівок.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

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За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.