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Кандидат у прем’єри Словаччини називає українців фашистами (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кандидат у прем’єри Словаччини називає українців фашистами (фото)
Фіцо розмістив у Братиславі білборди з проросійськими наративами
фото з відкритих джерел

Словаки порівнюють експрем'єра Роберта Фіцо із Дональдом Трампом

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який прагне повернути владу на майбутніх парламентських виборах 30 вересня, розмістив у Братиславі білборди з відверто проросійськими наративами. Про це пише видання The New European.

Фіцо в рамках передвиборчої кампанії називає українців фашистами і закликає НАТО перестати давати «київському режиму» зброю.

Кандидат у прем’єри Словаччини називає українців фашистами (фото) фото 1

Фіцо, якого на батьківщині часто порівнюють з колишнім президентом США Дональдом Трампом та угорським прем'єром Віктором Орбаном, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну неодноразово відзначався прокремлівською риторикою і звинувачував Україну та Захід у початку війни.

Видання The New European пише, що на тлі розділеності словацького суспільства, частина якого підтримує демократичні цінності і рух країни на Захід, а інша – праворадикальних політиків авторитарного спрямування на кшталт Фіцо, вибори обіцяють бути напруженими і сповненими взаємних звинувачень.

Попри відверто популістську риторику Фіцо та ризики, які створює його прихід до влади, аналітики вважають, що він має шанс втретє в кар'єрі повернутися у крісло прем'єр-міністра, якщо заручиться підтримкою кількох дрібніших партій, які дадуть йому додаткові голоси.

Раніше бізнесменів, колишніх членів уряду та просто наближених до Фіцо політиків у Словаччині неодноразово звинувачували у корупції. Останній гучний скандал виник у 2018 році, коли журналіста Яна Куцяка, який розслідував причетність корумпованих бізнесових структур та італійської мафії до партії Фіцо СМЕР, було вбито разом з його нареченою. Це викликало масові протести у країні, через що політик змушений був залишити пост прем'єра.

Нагадаємо, Роберт Фіцо звинуватив західних союзників у «підтримці вбивств» в Україні. Також він виступив проти військової допомоги Україні і пообіцяв блокувати санкції ЄС проти Росії.

До слова, президентка Словаччини Зузана Чапутова має намір подати до суду на лідера опозиції і колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо за коментарі на свою адресу.

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Теги: росія вибори Словаччина війна Україна

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