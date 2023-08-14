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США перехопили бомбардувальники Росії поблизу Аляски

Діана Гасюк
glavcom.ua
США перехопили бомбардувальники Росії поблизу Аляски
фото з відкритих джерел

Військові літаки РФ знаходилися у міжнародному повітряному просторі та не порушували суверенних повітряних меж США чи Канади

Командування Північноамериканської оборони повітряно-космічної сфери (NORAD) зафіксувало чотири військові літаки Російської Федерації у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Це сталося в неділю ввечері та у понеділок вранці. Про це йдеться в заяві NORAD.

За інформацією американської сторони, військові літаки РФ знаходилися у міжнародному повітряному просторі та не порушували суверенних повітряних меж США чи Канади.

Російська активність у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски розглядається як регулярне явище і не розглядається як загроза.

Зазначається, що NORAD використовує складну систему супутників, земних та повітряних радарів, а також винищувачів для відстеження повітряних суден та прийняття необхідних заходів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 серпня, реактивні винищувачі Королівських військово-повітряних сил Typhoon піднялися у повітря для перехоплення двох російських бомбардувальників на північ від Шотландії. 

Як відомо, Британська авіація перехопила російський літак в Естонії. Також повідомлялося, що британські винищувачі перехопили російські літаки поблизу повітряного простору НАТО. Політ російських літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки ті не зв’язалися з відповідним центром польотної інформації. 

 

Теги: авіація політ літак військові повітря перехоплення

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