Обстріл Одеси під час візиту Зеленського: Україна скликає Радбез ООН

Засідання розпочнеться о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 8 березня Рада безпеки ООН збереться для обговорення обстрілу російськими військами Одеси та розгляду гуманітарних питань, пов’язаних з війною. Про це повідомляє «Укрінформ».

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Засідання ініціювала Україна. На засіданні на тему «Підтримка миру та безпеки України» також обговорять низку гуманітарних питань в Україні. Зазначається, що список доповідачів буде визначено у порядку надходження заявок.

Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Нагадаємо, росіяни 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух. Зеленський наголосив, що такі удари говорять про необхідність посилити захист. Насамперед це стосується протиповітряної оборони. Президент розповів, що Україна «посилюється потроху, але повільніше, ніж хотілося б».

Своєю чергою прем'єр Греції розповів, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським перебував в порту Одеси.

Триває 744-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БпЛА було знищено.