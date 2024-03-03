В Одесі з-під завалів будинку дістали тіло ще двох дітей (оновлено)
Загиблого хлопчика звали Сергієм, йому було 10 років
В Одесі знову зросла кількість загиблих від атаки дрона по багатоповерхівці, яка сталася 2 березня. З-під завалів дістали тіло ще однієї дитини. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика», – заявив очільник ОВА.
За словами Кіпера, загиблого хлопчика звали Сергієм. Йому було 10 років.
За короткий час Олег Кіпер проінформував, що знайдено ще одну загиблу дитину – дівчинку Злату.
«Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України. Росія – країна-терорист», – ідеться у дописі.
Сергій та Злата – діти подружжя військових, що загинуло у результаті атаки. Під завалами також знайшли їхню 7-місячну доньку Лізу.
Таким чином, наразі внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці загинуло 12 людей. Серед них 5 дітей.
Як відомо, неділя, 3 березня, в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.
Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих. Серед них, зокрема, чотиримісячний хлопчик зі своєю мамою. Пізніше кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти.
До слова, на російську атаку на Одесу відреагували президентка Молдови і посол США в Україні Бріджит Брінк.
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