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В Одесі з-під завалів будинку дістали тіло ще двох дітей (оновлено)

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Одесі з-під завалів будинку дістали тіло ще двох дітей (оновлено)
Кількість загиблих від атаки дрона по багатоповерхівці знову зросла
фото: ДСНС України/Telegram

Загиблого хлопчика звали Сергієм, йому було 10 років

В Одесі знову зросла кількість загиблих від атаки дрона по багатоповерхівці, яка сталася 2 березня. З-під завалів дістали тіло ще однієї дитини. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика», – заявив очільник ОВА.

За словами Кіпера, загиблого хлопчика звали Сергієм. Йому було 10 років.

За короткий час Олег Кіпер проінформував, що знайдено ще одну загиблу дитину – дівчинку Злату.

«Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України. Росія – країна-терорист», – ідеться у дописі.

Сергій та Злата – діти подружжя військових, що загинуло у результаті атаки. Під завалами також знайшли їхню 7-місячну доньку Лізу. 

Таким чином, наразі внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці загинуло 12 людей. Серед них 5 дітей. 

Як відомо, неділя, 3 березня, в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих. Серед них, зокрема, чотиримісячний хлопчик зі своєю мамою. Пізніше кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти.

До слова, на російську атаку на Одесу відреагували президентка Молдови і посол США в Україні Бріджит Брінк.

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Теги: Одеса посол рятувальники Бріджит Брінк

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