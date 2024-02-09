На Одещині мобілізовано чоловіка з інвалідністю: він помер у перший день служби

За словами омбудсмена Лубінця, ситуація вже перебуває під його особистим контролем

У мережі активно почала поширюватись інформацію про те, що в Одеській області мобілізували чоловіка з інвалідністю, який пізніше помер у перший же день служби. Відомо, що він хворів на епілепсію. На інцидент відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами омбудсмена, ситуація перебуває під його особистим контролем.

«За моїм запитом спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на контроль, а також забезпечила проведення заходів нагляду, спрямованих на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті вказаної особи», – зазначив Лубінець.

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Зокрема, як зазначив омбудсмен, відбудеться перевірка щодо непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного та невжиття службовими особами військових частин своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги.

Для запобігання вчинення таких правопорушень, Лубінець звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у військкоматах.

«На даний час хід досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі.Дотримання прав військовозобов’язаних є одним з пріоритетних напрямків діяльності демократичної та розвиненої держави, особливо в період воєнного стану!» – додав він.

Нагадаємо, у селищі Ширяєве Одеської області поховали місцевого жителя Бориса Глушака. 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

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До слова, військком з Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті.

Крім того, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.