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Макрон відмовився від попередньо запланованої поїздки до України – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Макрон відмовився від попередньо запланованої поїздки до України – ЗМІ
Президент Франції Еммануель Макрон не приїде в Україну
фото з відкритих джерел

Візит був запланований на 13-14 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від поїздки до Києва та Одеси. Рішення прийняте нібито з «міркувань безпеки». Про це повідомляє паризьке ділове видання Challenges.fr.

Дана інформація викликала занепокоєння серед французьких та українських урядовців і дипломатів, пише видання.

«Еммануель Макрон мав поїхати до Одеси, частково побудованого французами символічного міста, перед тим, як вирушити до Києва», – повідомляє Challenges.fr.

Візит був запланований на 13-14 лютого.

За інформацією ЗМІ, програма візиту містила «важливий економічний компонент, пов’язаний з реконструкцією країни».

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ України та Франції поговорили про оборонну допомогу та співпрацю, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Сежурне прибув до Києва 13 січня. Це його перший офіційний візит до України на цій посаді.

Раніше співрозмовники французького видання Le Figaro в оточенні Сежурне повідомили, що спершу планувалась зустріч президента України Володимира Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Теги: Київ Одеса Франція Україна Еммануель Макрон

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