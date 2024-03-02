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На Одещині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Одещині пролунали вибухи
фото ілюстративне

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що до Одеси з південного заходу наближаються групи «Шахедів»

У ніч на 2 березня в Одеській області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Суспільне».

Очевидці також повідомили про вибух в Одесі. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що до Одеси з південного заходу наближаються групи «Шахедів».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 березня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу застосування російськими окупантами дронів-камікадзе. 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у місті через ворожу атаку із застосуванням ударних дронів. Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів, у місті є загоряння двох авто внаслідок ворожої атаки дронів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі третій день поспіль лунають вибухи. Сьогодні, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу. У мережі повідомляли про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою виднілася димова завіса.

Згодом з'явилася інформація, що російська ППО стріляє біля села Воробйове Сакського району, також неподалік Євпаторії. Інформацію підтвердив так званий губернатор Развожаєв.

Зокрема, після сьогоднішніх вибухів у частині міста зникло світло та фіксувалися проблеми зі зв’язком. Місцеві також повідомляли про пожежу біля аеропорту «Сімферополь» та вибухи поблизу військового аеродрому «Саки».

Теги: окупанти росія Одеса вибух

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