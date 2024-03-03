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«Хлопчик спав в обіймах мами». Що відомо про загиблу мати з немовлям внаслідок удару по Одесі

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Хлопчик спав в обіймах мами». Що відомо про загиблу мати з немовлям внаслідок удару по Одесі
фото: Facebook/Микола Кулеба

Анна Гайдаржи була донькою пастора Одеської Пересипської церкви Миколая Сідака

В Одесі внаслідок російського удару дроном по багатоповерхівці загинули Анна Гайдаржи та її чотиримісячний син Тимофій.
Про це повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба у своєму Facebook.

«Ще одна болюча втрата. Ще одне життя, яке обірвалося... Увечері рятувальники знайшли тіло чотиримісячного малюка, який мирно спав в обіймах мами. Його батько з самого ранку сподівався на диво. Але він втратив і дружину, і дитину. У чоловіка залишилася маленька донька», – йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що мати та немовля, які загинули через удар – це родина священика. Як повідомив пастор Одеської народної церкви Роман Медяник, йдеться про членів сім'ї баптистського пресвітера.

«Під завалами багатоповерхового будинку опинилася Анна Гайдаржі з 4-місячним сином Тимофієм, дочка Миколи Михайловича Сідака, пастора Одеської Пересипської церкви ЄХБ. Чоловік Ані Сергій та дочка дивом залишилися цілими, перебуваючи в сусідній кімнаті», – розповів Медяник.

Під час влучання, її чоловіку Сергію Гайдаржі зі старшою дочкою вдалось врятуватись. Тіла Ані та Тимофія знайшли рятувальники.

«Хлопчик спав в обіймах мами». Що відомо про загиблу мати з немовлям внаслідок удару по Одесі фото 1

Прощання з ними відбудеться у вівторок об 11:00 у церкві ОПЦ. Про це повідомили рідні Анни, Андрій та Софія Сідак, на своїх сторінках в Instagram. 

Як повідомлялося, унаслідок влучання ворожого дрона в Одесі пошкоджена тепломережа. Без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Теги: Одеса війна рятувальники дитячий садок безпілотник Микола Кулеба ворог дитина батько

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