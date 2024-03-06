Окупанти вдарили по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єром Греції

Прем'єр Греції сказав, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським перебував у порту Одеси

Росіяни вдарили по Одесі під час візиту міжнародних гостей з Греції

Росіяни сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух. Про це повідомив Зеленський на пресконференції.

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«Ми бачили сьогодні цей удар (по Одесі – «Главком»). Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно куди бити. Я знаю, що були жертви. Деталі не знаю, але знаю, що є загиблі та поранені», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, росіяни вдарили по Одесі під час візиту міжнародних гостей з Греції. Але окупантам все одно – вони або з'їхали з глузду, або не контролюють свою армію.

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Зеленський наголосив, що такі удари говорять про необхідність посилити захист. Насамперед це стосується протиповітряної оборони.

Президент розповів, що Україна «посилюється потроху, але повільніше, ніж хотілося б».

Своєю чергою прем'єр Греції розповів, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським перебував в порту Одеси.

«Наприкінці візиту (до порту – «Главком») ми почули сигнал повітряної тривоги та потужні вибухи поряд з нами. Це вражаючий досвід, ми розуміємо, що ця війна стосується всіх і не милує нікого», – наголосив Міцотакіс.

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Раніше грецьке видання Prototema написало про те, що колона президента України Володимира Зеленського, яка знаходилася поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакісом Міцотакісом, нібито зазнала ракетного удару в Одесі. При цьому один із грецьких чиновників Ставрос Папаставру, який входив до складу грецької делегації, розповів виданню, що «все в порядку».

Нагадаємо, в Одесі пролунав вибух у середу, 6 березня.

Зазначимо, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув в Україну, аби зустрітися Зеленським.

До слова, Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці.