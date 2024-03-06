Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єром Греції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єром Греції
Прем'єр Греції сказав, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським перебував у порту Одеси
скріншот

Росіяни вдарили по Одесі під час візиту міжнародних гостей з Греції

Росіяни сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух. Про це повідомив Зеленський на пресконференції.

«Ми бачили сьогодні цей удар (по Одесі – «Главком»). Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно куди бити. Я знаю, що були жертви. Деталі не знаю, але знаю, що є загиблі та поранені», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, росіяни вдарили по Одесі під час візиту міжнародних гостей з Греції. Але окупантам все одно – вони або з'їхали з глузду, або не контролюють свою армію.

Зеленський наголосив, що такі удари говорять про необхідність посилити захист. Насамперед це стосується протиповітряної оборони.

Президент розповів, що Україна «посилюється потроху, але повільніше, ніж хотілося б».

Своєю чергою прем'єр Греції розповів, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським перебував в порту Одеси.

«Наприкінці візиту (до порту – «Главком») ми почули сигнал повітряної тривоги та потужні вибухи поряд з нами. Це вражаючий досвід, ми розуміємо, що ця війна стосується всіх і не милує нікого», – наголосив Міцотакіс.

Раніше грецьке видання Prototema написало про те, що колона президента України Володимира Зеленського, яка знаходилася поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакісом Міцотакісом, нібито зазнала ракетного удару в Одесі. При цьому один із грецьких чиновників Ставрос Папаставру, який входив до складу грецької делегації, розповів виданню, що «все в порядку».

Нагадаємо, в Одесі пролунав вибух у середу, 6 березня.

Зазначимо, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув в Україну, аби зустрітися Зеленським.

До слова, Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці.

Теги: росія Греція Одеса Володимир Зеленський обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія продовжує свій героїчнив спротив російській агресії
Що відбувається на фронті. Військовий огляд
3 березня, 16:10
Росіяни з жовтня-листопада 2023 року проштовхують наратив «Миролюбна Росія хоче переговорів, злобна маріонеткова Україна не хоче»
Кураж росіян і, що з цим робити
Вчора, 09:25
Україна вчергове провела масштабний обмін полоненими
Україна повернула сотню людей з російського полону
8 лютого, 20:27
Трамп сказав, що американці є «нацією в занепаді»
Трамп після смерті Навального звернувся до американців
19 лютого, 18:52
Банкова анонсувала пресконференцію Зеленського
Банкова анонсувала пресконференцію Зеленського
22 лютого, 09:22
Росія не здобула перевагу у війні проти України на тлі захоплення Авдіївки
Чи здобув Путін перевагу у війні? Держдеп США зробив заяву
22 лютого, 03:52
Бен Годжес жорстко висловився про «успіхи» росіян на війні в Україні
Генерал США висміяв «досягнення» Росії в Україні
25 лютого, 09:19
Мілена Мельничук обурена тим, що росіянка купила перше місце на конкурсі краси
Росіянка купила перше місце на «Міс Європа»: коментар представниці України
3 березня, 13:31
Країна-агресорка робить висновки після знищення своїх літаків за останні дні
Повітряні сили розповіли, як знищення літаків РФ змінило ситуацію в небі
4 березня, 11:51

Новини

Окупанти вдарили по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єром Греції
Окупанти вдарили по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єром Греції
До Одеси прибув прем'єр Греції для зустрічі із Зеленським – ЗМІ
До Одеси прибув прем'єр Греції для зустрічі із Зеленським – ЗМІ
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
Атака «Шахедів»: в Одесі пролунали вибухи
Атака «Шахедів»: в Одесі пролунали вибухи
Викиди вуглекислого газу у світі сягли рекорду: The Wall Street Journal назвала винних
Викиди вуглекислого газу у світі сягли рекорду: The Wall Street Journal назвала винних
Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є влучання
Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є влучання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
47K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
23K
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
22K
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
15K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
6409
У Києві на Осокорках триває масштабна пожежа (відео)

Новини

«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Сьогодні, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Сьогодні, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Сьогодні, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua