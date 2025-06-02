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Британія хоче купити у США ядерні винищувачі через загрозу з боку РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Британія хоче купити у США ядерні винищувачі через загрозу з боку РФ
Винищувачі F-35A мають дальність польоту 1400 км
фото: штаб-сержант США Мадлен Браун

Велика Британія і її європейські союзники готуються дати чітку і обмежену відповідь на будь-яку російську атаку

Велика Британія веде переговори зі США про купівлю винищувачів F-35A Lightning, здатних нести термоядерні бомби B61-12. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Зазначається, що Британія хоче придбати винищувачі F-35A компанії Lockheed Martin в межах розширення сил стримування, щоб протистояти загрозі з боку Росії. Це стане найбільшим кроком Великої Британії у сфері стримування з часів холодної війни.

Винищувачі F-35A – мають дальність польоту 1400 км – більше, ніж інші варіанти F-35 – і здатні нести термоядерну бомбу B61 потужністю від 0,3 до 340 кілотонн (до прикладу, ядерна бомба «Малюк», скинута на Хіросіму, мала потужність 15 кілотонн).

Ці літаки сформують другий компонент ядерного стримування. Їх можуть використати в ситуаціях, які не передбачають повномасштабної війни, а також розгортати безпосередньо на полі бою. Наявність дворівневої системи ядерного стримування означатиме, що Велика Британія і її європейські союзники зможуть дати чітку і обмежену відповідь на будь-яку російську атаку.

Зараз британська ядерна зброя розміщується на чотирьох атомних підводних човнах типу Vanguard. Британія – єдина велика ядерна держава, яка має лише одну платформу для запуску ядерної зброї. Наприклад, США можуть здійснювати запуск з суші, повітря і моря, Франція має як повітряні, так і морські можливості для запуску.

Міністр оборони Джон Гілі в інтерв'ю The Sunday Times відмовився коментувати ці переговори, проте визнав, що Британія має адаптуватися до «нової ери загроз».

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про плани виділити понад £1 млрд (понад $1,3 млрд) на розвиток штучного інтелекту та посилення можливостей британських військових у кіберпросторі. Ці заходи спрямовані на протидію ворожим державам, зокрема Росії адже, як зазначив Гілі, «клавіатура стала зброєю війни».

 

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Теги: ЗСУ окупанти США росія винищувач Велика Британія

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