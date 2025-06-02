Британія хоче купити у США ядерні винищувачі через загрозу з боку РФ
Велика Британія і її європейські союзники готуються дати чітку і обмежену відповідь на будь-яку російську атаку
Велика Британія веде переговори зі США про купівлю винищувачів F-35A Lightning, здатних нести термоядерні бомби B61-12. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.
Зазначається, що Британія хоче придбати винищувачі F-35A компанії Lockheed Martin в межах розширення сил стримування, щоб протистояти загрозі з боку Росії. Це стане найбільшим кроком Великої Британії у сфері стримування з часів холодної війни.
Ці літаки сформують другий компонент ядерного стримування. Їх можуть використати в ситуаціях, які не передбачають повномасштабної війни, а також розгортати безпосередньо на полі бою. Наявність дворівневої системи ядерного стримування означатиме, що Велика Британія і її європейські союзники зможуть дати чітку і обмежену відповідь на будь-яку російську атаку.
Зараз британська ядерна зброя розміщується на чотирьох атомних підводних човнах типу Vanguard. Британія – єдина велика ядерна держава, яка має лише одну платформу для запуску ядерної зброї. Наприклад, США можуть здійснювати запуск з суші, повітря і моря, Франція має як повітряні, так і морські можливості для запуску.
Міністр оборони Джон Гілі в інтерв'ю The Sunday Times відмовився коментувати ці переговори, проте визнав, що Британія має адаптуватися до «нової ери загроз».
Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про плани виділити понад £1 млрд (понад $1,3 млрд) на розвиток штучного інтелекту та посилення можливостей британських військових у кіберпросторі. Ці заходи спрямовані на протидію ворожим державам, зокрема Росії адже, як зазначив Гілі, «клавіатура стала зброєю війни».
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