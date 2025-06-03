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Атака на Чернігів, блекаут на окупованій території України: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Чернігів, блекаут на окупованій території України: головне за ніч
Пошкоджений будинок у Чернігові
фото: Дмитро Брижинський/Telegram

У Чернігові постраждали 4 людини: дві жінки та два чоловіки

РФ атакувала «шахедами» Чернігів, на Заволзькому моторному заводі в Нижегородській області у Росії стався вибух та сильна пожежа, а окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково залишилися без світла через удари дронів. «Главком» зібрав головні події ночі проти 3 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Чернігів

У ніч на 3 червня Росія атакувала Чернігів «шахедами». Один із безпілотників влучив у приватний сектор, є жертви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Брижинський повідомив, що у Чернігові зафіксовано влучання «шахеда» в приватиному секторі. Є жертви серед людей.

Пізніше начальник Чернігівської міської військової адміністрації уточнив, що внаслідок падіння «шахедів» у місті згорів приватний будинок.

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Наслідки атаки по Чернігову
фото: Дмитро Брижинський/Telegram

Блекаут в окупованій частині Херсонщини та Запоріжжя

У ніч на 3 червня окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково залишилися без світла. Росіяни скаржаться на атаку дронів та удар по електропідстанціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що на всій тимчасово окупованій території Запорізької області блекаут, у Херсонщині також проблеми зі світлом. Пишуть про удар дронами по електропідстанції у Мелітополі та Генічеському.

До слова, за інформацією керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, підстанція у Мелітополі живила декілька військових баз окупантів.

Вибух на заводі у Росії

У ніч на 3 червня на Заволзькому моторному заводі в Нижегородській області у Росії стався вибух та сильна пожежа. Одна людина постраждала, у неї сильні опіки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Очевидці розповіли, що почули біля ЗМЗ сильний вибух та побачили пожежу. За попередньою інформацією, вибухнула вантажівка просто у цеху з хімічними речовинами. Полум'я швидко перекинулося на покрівлю цеху. Внаслідок інциденту постраждав один робітник. Має 10% опіків тіла.

Новий президент Польщі зробив заяву

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує гідно представляти країну на міжнародній арені та зосередиться на питаннях, які є важливими для громадян. Про це він написав у соцмережі X, передає «Главком».

Навроцький зазначив, що попереду важка виборча кампанія, яка була «часом жорстокою», але завдяки підтримці виборців він здобув перемогу.

«Завдяки вашим голосам я був обраний президентом Республіки Польща. Це велика відповідальність і обов’язок. Я приймаю це рішення зі смиренням і повагою», – зазначив він.

Розслідування проти рішень експрезидента США Байдена

Міністерство юстиції США розпочне розслідування щодо помилувань, які президент Джо Байден надав у фінальні дні свого перебування на посаді, зокрема стосовно членів родини та засуджених до страти злочинців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними агентства, вказівку щодо початку розслідування отримав старший чиновник Міністерства юстиції США Ед Мартін.

У службовому листуванні, яке потрапило до рук журналістів, йдеться про необхідність з’ясування, чи був Байден «здатен» приймати такі рішення та чи не використовувся пристрій AutoPen – автоматичного інструмента для проставлення підписів.

Теги: Запоріжжя будинок Чернігів окуповані території блекаут США росія вибух пожежа Кароль Навроцький

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