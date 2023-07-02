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Спецтрибунал для Росії. ОБСЄ ухвалила важливе рішення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спецтрибунал для Росії. ОБСЄ ухвалила важливе рішення
Ухвалена ОБСЄ резолюція підтримує створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України
фото: Facebook / Yevheniya Kravchuk

Уперше міжнародна організація засудила рашизм як державну ідеологію РФ

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на пленарній сесії схвалила резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України. Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

За її словами, уперше міжнародна організація засудила рашизм як державну ідеологію РФ.

«Нарешті, резолюція підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою притягнення до відповідальності російських посадових осіб, а також закликає засудити російську державну ідеологію рашизму», – написала нардепка.

Відповідно до головних положень документу, Парламентська асамблея ОБСЄ закликає:

  • скликати статутні засідання лише в тих країнах, які підтримуватимуть візові заборони для російських парламентарів;
  • не призначати російських парламентарів, які підтримують війну, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення агресії;
  • створити Спеціальний комітет на підтримку парламенту України для кращої координації консультацій між парламентарями з широкого кола питань, пов'язаних з повномасштабним вторгненням рф, а також для надання допомоги українському народу (це рішення до цього підтримав Постійний комітет асамблеї).
  • ухвалити поправки до Регламенту щодо тимчасового призупинення мандата парламентської делегації держави в разі порушення нею суверенітету і територіальної цілісності іншої держави.

Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Федір Веніславський заявив, що вже у 2024 році може запрацювати міжнародний Спецтрибунал над військово-політичним керівництвом РФ за скоєння злочину агресії проти України.

Раніше Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

Раніше повідомлялося, що ідею створення спецтрибуналу для росіян підтримали 38 країн.

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Теги: росія ОБСЄ трибунал

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