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Як діятиме спецтрибунал над росіянами: в Офісі президента назвали три варіанти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як діятиме спецтрибунал над росіянами: в Офісі президента назвали три варіанти
В Офісі президента назвали три варіанти функціонування спецтрибуналу над окупантами
фото з відкритих джерел

Україна і міжнародні партнери працюють над тим, щоб зробити територіально максимально широкий міжнародний інститут, який каратиме окупантів за скоєні злочини

Україна продовжує дискусії з союзниками про те, як працюватиме спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Уже готові три моделі його заснування і роботи. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

Перша модель передбачає створення спецтрибуналу на основі угоди України з ООН із прийняттям відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

За другим варіантом, трибунал створюватиметься на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу.

І третя модель, на основі якої спецтрибунал засновуватиметься як суд, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції (тобто, буде частиною судової системи України), із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцезнаходження у Європі, міжнародна підтримка).

«Якщо коротко, перші два варіанти є прийнятними і дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретним міжнародним злочинцям. Третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня «міждержавного конфлікту», – пояснив чиновник.

Він закцентував на тому, що світові потрібен «територіально максимально широкий міжнародний інститут відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності і визнання».

«Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, в тому числі персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора», – зазначив Смирнов.

Нагадаємо, що Німеччина зібрала докази військових злочинів РФ в Україні «в тризначному діапазоні». Німецькі фахівці проводили власне розслідування шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації.

Раніше повідомлялося, що міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців.

 

Теги: Німеччина розслідування трибунал

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