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Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Компанія-оператор зниклого підводного човна «Титан» вважає членів екіпажу судна загиблими
фото з відкритих джерел

У зоні пошуків зниклого батискафа «Титан», який доставляв туристів до затонулого «Титаніку», виявлені непізнані уламки

У зоні пошуків зниклого в Атлантиці батискафа «Титан», який доставляв туристів до затонулого «Титаніку», виявлені непізнані уламки, експерти оцінюють інформацію.За попередньою інформацією, в зоні пошуків зниклого батискафа виявлено два фрагменти його уламків. У Запоріжжі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 23 червня під час повітряної тривоги. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»

У зоні пошуків зниклого в Атлантиці батискафа «Титан», який доставляв туристів до затонулого «Титаніку», виявлені непізнані уламки, експерти оцінюють інформацію.За попередньою інформацією, в зоні пошуків зниклого батискафа виявлено два фрагменти його уламків. 

Фахівці відзначають, що «Титан» міг вибухнути в результаті руйнування корпусу, тільки такий сценарій міг пояснити розкидані по великій площі уламки.

Після 22:00 компанія-оператор зниклого підводного човна «Титан» заявила, що вважає членів екіпажу судна загиблими.

На борту «Титана» перебували британський бізнесмен Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

Вибухи у Запоріжжі та Хмельницькому 

У Запоріжжі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 23 червня під час повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомили, що місто обстріляли з систем С-300. Про перший вибух у місті видання повідомило близько 00:30. Через 15 хв видання повідомило про повторні вибухи.  Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Запоріжжя про ракетну небезпеку.

У Хмельницькому лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також раніше мережею поширили фейк, що нібито у Львові чути звуки вибухів. Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що наразі в області спокійно, але загроза ракетного удару залишається.

Сенат США запропонував визнати застосування ядерної зброї РФ нападом на НАТО

У Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції: якщо Росія використає ядерну зброю в Україні – це означатиме напад на НАТО.

Резолюцію у Сенаті США зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

За словами Грема, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а загроза використання Росією ядерної зброї – найвища з часів Карибської кризи.

За словами демократа, це не якась безвідповідальна або панічна резолюція. Вона заснована на фактах і призначена для того, щоб відправити послання президенту РФ Володимиру Путіну та його військовикам.

Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів

У міністерстві оборони США нібито підтримують передачу українській армії, яка бореться на фронті з російськими окупантами касетних боєприпасів. У відомстві вважають, що ЗСУ вони необхідні для прориву оборонних ліній загарбників. 

За словами представниці американського оборонного відомства, надання українським військовим касетних боєприпасів було б корисним з точки зору ефективності на полі бою. За її словами, так вважають американські військовослужбовці та військові аналітики.

Вашингтон не схвалює передачу Києву цього озброєння через встановлені Конгресом обмеження на їхній експорт, а також занепокоєння щодо єдності союзників.

На Камчатці почалося виверження одного з найбільших вулканів Євразії

У п'ятницю, 23 червня, на Камчатці розпочалось виверження вулкана Ключевська Сопка. Інформацію про виверження вулкана Ключевська Сопка підтвердили в Інституті вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН.

Вулкану поки що привласнили «жовтий» підвищений код небезпеки для авіації, оскільки викидів попелу не спостерігається. Якщо активність суттєво підвищиться, викиди можуть становити небезпеку для повітряної техніки.

У Курську прогриміли вибухи

У російському місті Курськ пролунали вибухи, губернатор області стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник. Більше інформації про інцидент губернатор не повідомив. У соцмережах стали поширювати відео, на якому чутно звуки вибухів у місті.  

Теги: вибух росія військові Сенат США

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