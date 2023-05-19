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Петро Олещук Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

Спецтрибунал для Кремля. Чому це важливо

glavcom.ua
Російська влада повинна отримати покарання за свої злочини
фото з відкритих джерел

Міжнародний кримінальний суд уже виписав ордер на арешт глави російської держави

Важлива новина. У Конгресі США підтримали резолюцію про спецтрибунал РФ за агресію проти України.

Так, потрібен саме спецтрибунал, а не жодні «гібридні» механізми правосуддя. Чому це так важливо?

Міжнародний кримінальний суд уже виписав ордер на арешт глави російської держави. І це важливо, але треба розуміти, що діяти цей суд може лише у межах своїх статутних документів та щодо конкретних людей, яких підозрюють у конкретних воєнних злочинах. Приміром, викрадення українських дітей стало першим злочином, щодо якого видали ордер проти російського керівництва, лише тому, що саме це керівництво зізналось на камери у злочинних діях, ще і підтвердило це документально на рівні президентських указів.

Але вторгнення росії – це не просто щось, у чому були певні воєнні злочини. Це все – великий злочин від самого початку. І злочини почалися не 24 лютого 2022 року, а значно раніше. Коли російське керівництво вирвшило розпочати агресивну війну проти сусідньої держави.

Злочинним було все. «Підстави» для початку війни, її неоголошений статус, методи її ведення, захоплення територій і багато іншого.

Вели і ведуть це все злочинні організації – «росгвардія», «армія РФ» та «фсб» (і багато інших). Злочинці-пропагандисти освячують все через ЗМІ. І все це на підставі злочинної ідеології – «рашизму», людиноненависницького, ксенофобського, агресивного імперіалізму.

Все це має бути засуджене. А не лише один воєнний злочинець, або навіть кілька десятків його поплічників. Зрештою, має бути засуджена сама росія, що породила всі ці жахіття.

Тому все це значно ширше ніж просто окремі воєнні злочини. Це все – один великий злочин проти людства, і він має бути чітко визначений та засуджений.

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Теги: трибунал 24 лютого злочинець злочин правосуддя росія путінський режим путін арешт

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