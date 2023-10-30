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Спікер Палати представників США запропонував пакет допомоги для Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Спікер Палати представників США запропонував пакет допомоги для Ізраїлю
Джонсон зазначив, що бажає відокремити допомогу Ізраїлю від допомоги Україні
фото: EPA

Майк Джонсон представив пакет допомоги Ізраїлю в розмірі $14,3 млрд

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 млрд. Про це повідомляє Politico.

За даними видання, така пропозиція зіштовхнеться з труднощами, оскільки лідер сенатської більшості Чак Шумер і лідер меншості Мітч Макконнелл віддають перевагу пропозиції президента США Джо Байдена об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет.

Раніше у понеділок Джонсон повідомив журналістам, що має намір поговорити з Шумером щодо законодавчого акту щодо фінансування лише Ізраїлю цього тижня. Він зазначав, що бажає відокремити допомогу Ізраїлю від допомоги Україні. 

«У світі відбувається багато речей, які ми повинні вирішити, і ми це зробимо. Але зараз увага має приділятися тому, що відбувається в Ізраїлі», – сказав Джонсон в інтерв'ю Fox News.

Нагадаємо, спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, підтвердив, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім.

Як повідомлялося, допомога США для України поставлена під питання через обрання Майка Джонсона спікером Палати представників. Політик виступає проти заклику президента Байдена включити фінансування для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати. 

Теги: Сенат США фінансування США

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