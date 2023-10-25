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З’явився новий кандидат на посаду спікера Палати представників США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
З’явився новий кандидат на посаду спікера Палати представників США
51-річний республіканець Майк Джонсон претендує на посаду спікера Палати представників
фото з відкритих джерел

Нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, провалила кілька спроб голосувань за обрання спікера

Республіканці обрали Майка Джонсона своїм наступним кандидатом на пост спікера Палати представників США. Про це повідомляє CNN.

51-річному республіканцю Джонсону, за якого на закритому голосуванні висловилися 128 однопартійців, для обрання спікером тепер потрібно перемогти при голосуванні в Палаті представників повного складу.

Щоб отримати необхідні 217 голосів, колишній радіоведучий має подолати внутрішньопартійний розкол серед республіканців, які контролюють нижню палату Конгресу.

Нагадаємо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера палати представників США запропонував його товариш по партії, республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

У Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів.

Згодом нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, провалила чергову спробу голосувань за обрання спікера.

Конгресмен Том Еммер від Міннесоти став останнім кандидатом на посаду спікера Палати представників від республіканців після того, як члени Республіканської партії провели багатораундове таємне голосування. Але Еммер зняв свою кандидатуру з голосування за посаду спікера Палати представників США.

Теги: США

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