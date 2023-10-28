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NYT: Спікер Палати представників США чинить опір запиту Байдена щодо допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
NYT: Спікер Палати представників США чинить опір запиту Байдена щодо допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Демократи в Конгресі, чиновники Білого дому та деякі провідні республіканці щосили намагаються врятувати допомогу Україні

Допомога США для України поставлена під питання через обрання Майка Джонсона спікером Палати представників. Політик виступає проти заклику президента Байдена включити фінансування для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати. Про це повідомляє New York Times.

За даними журналістів, демократи в Конгресі, чиновники Білого дому та деякі провідні республіканці щосили намагаються врятувати допомогу Україні. Вони працюють проти особистої позиції Джонсона і значного тиску, з яким він стикається з боку інших республіканців.

Як пише видання, Джонсон наголосив на тому, що він не має наміру повністю заблокувати допомогу Україні, але він бажає розглядати це питання окремо від допомоги Ізраїлю.

«Наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що нам необхідно розділити ці питання», – сказав Джонсон про допомогу Україні та Ізраїлю.

Він додав, що республіканці не мають наміру залишити українців без допомоги, але вони відчувають відповідальність за розпорядження грошима американського народу.

З цією думкою не згодні Білий дім, демократи та інші республіканці. Вони вважають, що краще профінансувати одразу допомогу і Україні, і Ізраїлю.

«Зрештою, все це буде пов'язано разом, і ми голосуватимемо по пакету», – зазначив член Палати представників Майкл Маккол, республіканець від Техасу.

Він додав, що Джонсон може почати діяти вже наступного тижня, щоб проштовхнути законопроєкт про надзвичайні видатки, в якому не буде передбачена допомога Україні.

Раніше повідомлялося, що новий спікер Палати представників США, Майк Джонсон заявив, що фінансування для України та Ізраїлю повинно розглядатися окремо, а не одним пакетом, як пропонувалось раніше. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів розмову з новим спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном. Під час розмови вони обговорили запити Білого дому на фінансування. 

Теги: США фінансування президент

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