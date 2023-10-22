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США розмістять додаткові системи ППО на Близькому Сході

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США розмістять додаткові системи ППО на Близькому Сході
Пентагон активував розгортання додаткових батальйонів Patriot у місцях по всьому Близькому Сходу
фото з відкритих джерел

Пентагон підготував додаткову кількість сил для розгортання наказів у межах «розумного планування на випадок надзвичайних ситуацій»

Сполучені Штати на тлі війни в Ізраїлі розгортають на Близькому Сході додаткову протиповітряну оборону та готують війська на випадок надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна.

«Після детального обговорення з президентом Байденом нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу я сьогодні розпорядився вжити низку додаткових кроків для подальшого зміцнення позиції міністерства оборони в регіоні», – зазначив міністр.

За словами очільника американського Міноборони, Пентагон активував розгортання батареї Термінальної високогірної зони оборони (THAAD), а також додаткових батальйонів Patriot у місцях по всьому Близькому Сходу.

Крім того, Остін підготував додаткову кількість сил для розгортання наказів у рамках «розумного планування на випадок надзвичайних ситуацій, щоб підвищити їхню готовність і здатність швидко реагувати на потреби». 

Міністр оборони США наголосив, що ці кроки посилять регіональні зусилля зі стримування, захист сил США в регіоні та допоможуть у захисті Ізраїлю.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.

Також ізраїльські військові завдали превентивного удару по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар на Західному березі річки Йордан.

До слова, президент США Джо Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.

Теги: Ізраїль США системи ППО Пентагон ХАМАС

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