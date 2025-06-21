Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов Публіцист, блогер

План Трампа на Близькому Сході

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп дуже роздратований, що його дипломатія зазнала невдачі
фото: Reuters

США – Ізраїль – Іран: що далі?

Розвивається ситуація на Близькому Сході, розвивається позиція Сполучених Штатів, і безпосередньо сьогодні я хочу поговорити про те, що нас чекає далі. Тому що дуже логічним виглядає вступ у війну Америки в тому чи іншому вигляді, дуже логічним виглядає масштабування конфлікту.

І при цьому ми вчора почули заяву Трампа про те, що він ухвалить рішення про втручання США протягом наступних двох тижнів. Ці «два тижні», відверто кажучи, набувають вже якогось напівкомедійного вигляду, бо ми їх чуємо постійно. Але я абсолютно не виключав би, що насправді Трамп може ухвалити рішення і раніше. Для нього вкрай важливо здобути перемогу, хоч якусь, а бажано чужими руками. Це не викликає в нього пересторог, що перемога може виявитися фейковою, а довгострокові результати – катастрофічними.

Але давайте трохи повернемось назад і спробуємо це системно проаналізувати. Тиждень тому Ізраїль завдав удару по Ірану. За цей час, треба розуміти, ізраїльська армія досягла неабияких успіхів. Навіть якщо зробити коригування на пропаганду, вони діяли дуже злагоджено, блискуче, і результати дійсно вражають. У перші дні, через «туман війни», здавалося, що цілком ймовірним сценарієм є якщо не падіння режиму аятол, то його доволі швидка капітуляція.

Але минуло кілька днів, ситуація трохи заспокоїлась, і всі зрозуміли, що падіння іранського режиму як таке все ще лишається ситуацією дуже низькоймовірною. Треба розуміти, що Ісламська революція базується не на персональному лідерстві, а на доволі сталій ідеології та силовиках – тому самому Корпусі вартових Ісламської революції. Так, режим корумпований, неефективний, але він лишається стійким. Скажімо так, без обмеженої наземної операції повалити його, скоріше за все, не вдасться.

І отут виникає дилема для американців. Якщо Америка повноцінно вступає у війну, її військові та інфраструктура на Близькому Сході опиняються під серйозними ризиками. В першу чергу мова йде про Ірак та Ємен. Поточний іракський уряд – шиїтський і доволі серйозно залежить від Ірану. Напади на американські бази там вже були, а в разі прямої війни вони стануть стовідсотковими цілями. Тому, попри всю свою риторичну сміливість, Трамп теж проявляє обережність у питаннях прямого вступу у війну.

З іншого боку, вочевидь, і іранському керівництву треба приймати якісь рішення. Політично для режиму аятол прийняти капітуляцію – дуже ризикований крок. При цьому можливості масштабувати успіх в Ізраїлю без американської підтримки виглядають доволі обмежено. І ще одна затяжна війна ізраїльському суспільству навряд чи потрібна.

І тут треба теж підкреслити, бо багато хто скаже: «Ой, ти що, захищаєш режим аятол чи щось таке?». Ні, в мене немає жодних симпатій до режиму Ісламської Республіки. Але в умовах, коли на одному боці – безкінечна довга війна, яка дестабілізує енергетичні ринки (що вигідно Росії), а з іншого боку – завершення війни з очевидним послабленням іранського режиму, я, звісно, оберу другий варіант. Ну тому що я українець, тому що мене цікавлять інтереси моєї держави. Те, що хтось хоче заради політичних амбіцій нескінченного продовження війни, яку невідомо, чи можна виграти, – вибачте мені, це дуже слабко хвилює.

Вболівати за довгу криваву війну там може тільки дурень, тому що результат буде катастрофічний. Результат буде нагадувати набагато масштабніший Афганістан чи Ірак, і жодної користі ані для України, ані для світу в цьому не буде.

Зрештою, будемо спостерігати. Мій прогноз все ж таки, що Трамп наважиться. Йому дуже треба перемога. Він дуже роздратований, що його дипломатія зазнала невдачі, і йому буде неприємно, якщо з перемогою тут піде Ізраїль як воєнна сила і Європа як дипломатична.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп Іран Європа війна Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Похмуре Микулинецьке кладовище всередині засвічує світло меморіального комплексу
Меморіальне військове кладовище з білого каменя. Тернополь зробив це першим (фото)
6 червня, 10:03
Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє»
Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє»
31 травня, 07:55
У місті Березань виникла пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА
Наслідки атаки РФ на Київщину: постраждали люди, виникла пожежа (фото, відео)
24 травня, 07:42
Симороз розповів, що Алієв не брав участі у бойових діях, але отримав статус «Учасник бойових дій»
«У тебе був піар-хід». Ексгравець «Динамо» Алієв відповів добровольцю Симорозу
28 травня, 19:42
Американський суд постановив заблокувати введені Трампом тарифи
Білий дім відреагував на рішення суду заблокувати введені Трампом тарифи
29 травня, 11:04
Глава США розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса
Трамп запропонував арештувати губернатора Каліфорнії
9 червня, 21:32
Ізраїль здійснив перші авіаудари за допомогою літаків-невидимок п'ятого покоління F-35
Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ
16 червня, 10:13
Трамп: Я не казав, що шукаю припинення вогню
Чому Трамп втік із G7? Названо ймовірні причини безпрецедентної події
17 червня, 13:51
Зеленський звернувся до партнерів: Я прошу вас підтримати серйозне посилення санкцій проти РФ
Зеленський пояснив, як схилити Росію до миру
12 червня, 13:55

Юрій Богданов

План Трампа на Близькому Сході
План Трампа на Близькому Сході
Хто підштовхнув Ізраїль і Іран до ескалації війни
Хто підштовхнув Ізраїль і Іран до ескалації війни
Трамп і Маск: причини та наслідки гучного конфлікту
Трамп і Маск: причини та наслідки гучного конфлікту
Трамп розчарувався у Путіні?
Трамп розчарувався у Путіні?
Понти Путіна. Для кого ці всі заяви?
Понти Путіна. Для кого ці всі заяви?
Слабкість Трампа перед Путіним зіграла на руку Зеленському
Слабкість Трампа перед Путіним зіграла на руку Зеленському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
12K
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди
11K
Путін: Україна – наша
9683
Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч
9241
Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua