Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування

Глава держави: «Поки що Сполучені Штати Америки проводять, по-перше, дипломатичну роботу, по-друге, санкційну роботу»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче, аби США виходили з переговорного процесу щодо припинення війни. За його словами, участь Штатів залишається важливою як у дипломатичному, так і в санкційному напрямах, а також у сфері обміну розвідданими. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні США сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться. Ми би не хотіли, щоб Сполучені Штати виходили з цього (переговорного, – «Главком») процесу», – прокоментував Зеленський питання про можливий вихід США з переговорного процесу та ультиматуми РФ.

Президент додав: «Поки що Сполучені Штати Америки проводять, по-перше, дипломатичну роботу, по-друге, санкційну роботу. Ми хочемо кроків, про які ми вже сказали. Третє – у нас відновлено постачання і підтримка розвідданими. Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий «відступити» з процесу українсько-російських переговорів, якщо не побачить прогресу. За його словами, у цих перемовинах залучені «дуже великі его».

Зокрема, президент США Дональд Трамп, схоже, змінив свою позицію щодо війни в Україні, відмовившись від приєднання до європейського тиску на Росію щодо нових санкцій. Укладання бізнес-угод з Росією може стати новим курсом президента США, відкидаючи зусилля переговорів про припинення вогню безпосередньо на Україну та Росію.