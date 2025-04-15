США хочуть купити Гренландію, заплативши більше, ніж Данія – Newsweek

Гренландія є автономною частиною Данії з населенням близько 56 тис осіб

Трамп неодноразово називав потенційне володіння Гренландією «абсолютною необхідністю» для США

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає варіант придбання Гренландії, запропонувавши острову фінансові переваги, що значно перевищують поточну підтримку від Данії. Про це повідомляє Newsweek, передає «Главком».

Трамп неодноразово називав потенційне володіння Гренландією «абсолютною необхідністю» для США, хоча ця ідея була жорстко розкритикована з боку влади як самої Гренландії, так і Данії. Попри це, його адміністрація продовжувала опрацьовувати можливість оцінити найбільший у світі острів.

Гренландія є автономною частиною Данії з населенням близько 56 тис осіб, на території якої розміщена стратегічна авіабаза Туле – ключовий американський військовий об'єкт. Крім того, на острові наявні значні запаси рідкоземельних металів, а також нафти й газу. У матеріалі зазначається, що намір США придбати Гренландію має не лише економічні, але й серйозні політичні наслідки.

Newsweek нагадує, що ще у 1946 році тодішній президент Гаррі Трумен запропонував Данії $100 млн золотом за Гренландію. Сьогодні ця сума еквівалентна приблизно $1,6 млрд. Хоча Трамп публічно не озвучував конкретної вартості, під час внутрішніх обговорень адміністрація обіцяла гренландцям інвестиції на мільярди доларів.

Незважаючи на це, офіційний Копенгаген та влада Гренландії неодноразово відхиляли ці пропозиції. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Буруп Егеде у відповідь заявив: «Гренландія – наша. «Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися».

У відповідь на небажання вести переговори, американська сторона почала розглядати можливість подвоєння щорічних субсидій, які наразі становлять $600 млн. Один із представників адміністрації зазначив: «Ми заплатимо вам більше, ніж Данія». Це передбачає щорічні виплати, які, за оцінками журналістів, можуть перевищити $2,2 млрд.

Крім того, адміністрація Трампа не виключала використання тарифного тиску на Данію. Зокрема, розглядалася можливість запровадження мит на данський фармацевтичний експорт, включно з такими популярними препаратами, як Ozempic, якщо Копенгаген відмовиться від діалогу щодо майбутнього острова.

Нагадаємо, 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання острову до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

З моменту вступу до Білого дому на початку цього року Трамп неодноразово заявляв про плани США щодо захоплення данської території. Відомо, що менше 30% американців хочуть приєднання Гренландії.