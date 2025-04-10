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У Стамбулі розпочалися переговори делегацій США та Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Стамбулі розпочалися переговори делегацій США та Росії
Перемовини відбуваються в стамбульському генконсульстві РФ
фото з відкритих джерел

Під час зустрічі йтиметься про роботу посольств

Сьогодні, 10 квітня, в Туреччині розпочалися переговори між представниками США і Російської Федерації. Під час зустрічі йтиметься про роботу посольств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Російська та американська делегації прибули у генконсульство РФ у Стамбулі. Зустріч триватиме кілька годин у закритому форматі.

За даними BBC, Росію на консультаціях представляє дипломат Олександр Дарчієв, нещодавно призначений послом РФ у США, а Америку – заступник помічника держсекретаря Соната Коултер.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі у Стамбулі не йтиметься про війну в Україні. Зустріч зосереджена на роботі дипломатичних відомств у країнах.

Нагадаємо, спочатку про дату перемовини заговорив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, зустріч мала відбутись на рівні міністерств іноземних справ. Пєсков додав, що Москва і Вашингтон «докладають неабияких зусиль, щоб вийти на нормалізацію відносин».

Тим часом президент Володимир Зеленський припустив, що чергові переговори з американцями стосовно припинення вогню можуть відбутися на наступному тижні.

«Цього тижня, вважаємо, що буде на якомусь рівні в американців з росіянами зустріч. Думаємо, що наша зустріч з американцями може бути на наступному тижні», – казав він.

Як відомо, 27 лютого у Стамбулі пройшли переговори між представниками Росії та США, вони тривали понад шість годин. Перша ж сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Тоді Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні.

До слова, у березні цього року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення Олександра Дарчієва послом Росії в США.

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Теги: Туреччина росія США посольство переговори

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