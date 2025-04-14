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Лікар Трампа оприлюднив результати медогляду президента США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Лікар Трампа оприлюднив результати медогляду президента США
Трамп знову пройшов Монреальський когнітивний тест
фото: АР

Президент США також пройшов обстеження на депресію і тривожність, і, згідно з повідомленням, мав нормальні показники в опитувальниках для цих станів.

У Білому домі оприлюднили результати останнього медичного огляду президента США Дональда Трампа. За словами його лікаря Шона Барбабелла, найстаріший чоловік, обраний президентом, «повністю придатний» для виконання обов’язків головнокомандувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

78-річний Трамп став на 20 фунтів легшим після того, як його обстеження на посаді президента в 2020 році показало, що він межує з ожирінням. Його лікар, капітан ВМС Шон Барбабелла, назвав «активний спосіб життя», який «продовжує значною мірою сприяти» добробуту президента-республіканця. 14 червня Трампу виповнюється 79 років.

У тристорінковому резюме комплексного обстеження від п'ятниці лікар Трампа капітан ВМС Шон Барбабелла зазначив, що Трамп «повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави». Барбабелла послався на «активний спосіб життя», який «продовжує робити значний внесок» у самопочуття президента.

Зазначається, що Трамп схуд на 9 кілограмів відтоді, як медичне обстеження, зроблене під час його перебування на посаді президента у 2020 році, показало, що його вага межує з ожирінням. У резюме Барбабелла написав, що Трамп залишається у «відмінному стані здоров'я» з «міцною серцевою, легеневою, неврологічною та загальною фізичною функцією».

Дослідження також підтвердили шрам на правому вусі Трампа від вогнепального поранення під час замаху на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в липні 2024 року.

Трамп знову пройшов Монреальський когнітивний тест, короткий скринінговий тест для оцінки різних функцій мозку, пише Барбабелла. Президент також пройшов обстеження на депресію і тривожність, і, згідно з повідомленням, мав нормальні показники в опитувальниках для цих станів.

Лікар зазначив, що дні Трампа наповнені зустрічами, публічними виступами, спілкуванням зі ЗМІ та «частими перемогами в гольф-змаганнях». Видання пише, що Трамп - завзятий гравець у гольф, який заявив, що нещодавно виграв турніри в клубах, якими він володіє у Флориді.

Відповідаючи на запитання про обстеження у неділю і про те, як йому вдається залишатися здоровим, Трамп сказав журналістам: «Тому що мені подобається те, що я роблю, і мені подобаються результати. Я думаю, що ми знову робимо Америку великою, і це змушує мене відчувати себе добре. Це, напевно, робить мене щасливим».

Трамп зазвичай тримав основні деталі про своє здоров'я в таємниці, на відміну від традиційної прозорості в медичних питаннях, яку демонстрували президенти обох політичних партій. Президенти мають право зберігати свою медичну інформацію в таємниці, однак оприлюднення результатів щорічних медоглядів часто допомагає заспокоїти громадськість щодо стану здоров'я їхніх президентів.

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Теги: Дональд Трамп США

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