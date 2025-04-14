Американські професори подали до суду на адміністрацію Трампа

«Трамп ігнорує закон про громадянські права, лякає студентів і незаконно тримає в заручниках гранти на лікарні та наукові дослідження»

Група американських професорів судитиметься з адміністрацією президента США через погрозу затримати $8,7 млрд федерального фінансування Гарвардського університету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Позов подали Американська асоціація президентів університетів та її філія в Гарварді. Таким чином науковці хочуть зменшити тиск адміністрації Трампа на вищі навчальні заклади США.

Як відомо, уряд заморозив федеральні гранти семи елітним університетам США, від яких вимагається, зокрема, закриття проєктів різноманітності, рівності та інклюзивності.

«Усунення дискримінації та захист усіх студентів є важливими. Але Трамп ігнорує закон про громадянські права, лякає студентів і незаконно тримає в заручниках гранти на лікарні та наукові дослідження, щоб він міг досягти своєї справжньої мети – покарати вчених за нашу політику», – каже професор права Гарвардського університету Ніколас Боуї, який підтримує позов.

Також адміністрація президента США розглядає вжиття обмежувальних заходів до інших відомих навчальних закладів, як от Стенфорду, університету Вашингтона, університету Іллінойсу в Чикаго та Каліфорнійському університету.

Нагадаємо, президент США пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. За словами Трампа, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

До слова, американські університети, зокрема Гарвардський та Стенфордський, призупинили набирати нових працівників через обіцянки президента США Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти.