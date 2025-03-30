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Більша частина жителів Гренландії виступає проти США: опитування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Більша частина жителів Гренландії виступає проти США: опитування
Жителі Гренландії протестують проти Трампа
фото з відкритих джерел

Відомо, що менше 30% американців хочуть приєднання Гренландії

85% жителів Гренландії виступають проти приєднання острову до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

З моменту вступу до Білого дому на початку цього року Трамп неодноразово заявляв про плани США щодо захоплення данської території. Відомо, що менше 30% американців хочуть приєднання Гренландії.

Віцепрезидент Джей Ді Венс нещодавно відвідав американські війська у Гренландії та повідомив їм, що Данія «не виконала своєї роботи на користь народу Гренландії».

Венс додав, що Гренландії було б краще «потрапити під парасольку безпеки Сполучених Штатів, ніж перебувати під парасолькою безпеки Данії».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Гренландії звинуватив Данію у тому, що вона погано виконує свою роботу, забезпечуючи безпеку Гренландії, і припустив, що Сполучені Штати краще захищатимуть напівавтономну датську територію. Дональд Трамп неодноразово заявляв про контроль Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час візиту на військову базу США у Пітуфік на півночі Арктичного острова Венс сказав, що США не планують найближчим часом розширювати свою військову присутність на землі, але інвестуватимуть у ресурси, включаючи додаткові військово-морські кораблі.

Він пообіцяв поважати суверенітет Гренландії, але також припустив, що ця територія побачить переваги партнерства зі США, що прем’єр-міністр Данії назвав несправедливим.

Президент Трамп заявив, що Сполучені Штати мають отримати Гренландію для забезпечення глобальної безпеки, оскільки країна «не може обійтися» без цього острова. За його словами, контроль США над островом є «питанням миру для всього світу». Він також зазначив, що через Гренландію проходять військові кораблі, і Сполучені Штати не допустять цього.

Теги: соцопитування США Гренландія

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