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Рейтинг Трампа падає на тлі тарифних війн США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рейтинг Трампа падає на тлі тарифних війн США
Понад 50% відсотків респондентів не схвалюють дії американського президента
фото з відкритих джерел

Американці незадоволені тим, як Трамп керує економікою

Рейтинг президента США Дональда Трампа значно знизився, згідно з даними найточнішої американської соціологічної компанії AtlasIntel. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Згідно з опитуванням, проведеним компанією AtlasIntel з 7 по 12 березня серед 2,55 тис. респондентів, рейтинг Трампа наразі становить 47%, тоді як 52% не схвалюють його роботу. Опитування мало похибку +/- два відсоткові пункти.

Це менше, ніж у попередніх опитуваннях, проведених AtlasIntel у січні та лютому, які показали, що 50% респондентів схвалюють роботу Трампа, а 50% – не схвалюють.

Останнє опитування AtlasIntel демонструє незадоволення тим, як Трамп керує економікою. Згідно з опитуванням, 48% вважають, що управління економікою Трампа було «жахливим» або «поганим», тоді як 48% також сказали, що воно було «добрим» або «відмінним». Ще більше виборців не схвалили поточний стан ринку праці в США: 46% сказали, що вважають його «поганим», тоді як лише 21% – «хорошим».

Щодо того, як виборці бачать економіку США, 54% сказали, що бачать її «поганою», і лише 14% сказали, що бачать її «хорошою». Інфляція та вартість життя також виявилися питаннями, які найбільше хвилюють виборців. 41% опитаних заявили, що це найважливіші проблеми, які стоять зараз перед країною.

Виборці також були значною мірою незадоволені тарифною стратегією Трампа: 53% заявили, що не підтримують його кроки, а 40% – що навпаки.

Нагадаємо, у США ціни на яйця у лютому досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано в січні, коли вартість складала $4,95 за дюжину. 

До слова, у США спостерігається дефіцит яловичини, який може посилитися через нові тарифи, запропоновані президентом Дональдом Трампом. З січня 2020 року середня ціна фунта яловичого фаршу зросла з $3,90 до $5,60, згідно з даними Бюро статистики праці. Таким чином вона збільшилася на 45%, що майже вдвічі перевищує загальний рівень інфляції. За інформацією Національної асоціації виробників яловичини, зростання цін викликано високим попитом у поєднанні з обмеженою пропозицією. Через недостатні інвестиції десятиліття тому поголів'я великої рогатої худоби в Америці скоротилося, хоча американці, як і раніше, люблять бургери та стейки.

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Теги: економіка Дональд Трамп соцопитування США президент

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