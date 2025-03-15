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В Іраку ліквідовано одного із найнебезпечніших терористів ІДІЛ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Іраку ліквідовано одного із найнебезпечніших терористів ІДІЛ
В операції з ліквідації брали участь США, іракські та курдські сили
фото: AFP

Операція була проведена шляхом авіаудару в провінції Анбар на заході країни

У п’ятницю, 14 березня, президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ в Іраку Абу Хадіджі та ще одного члена терористичного угруповання. В операції брали участь США, іракські та курдські сили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of India та заяву Трампа.

Трамп підкреслив, що за Абу Хадіджею «невпинно полювали безстрашні бійці», і його ліквідація була здійснена у координації з урядами Іраку та Курдистану. CNN пише, що операція була проведена шляхом авіаудару в провінції Анбар на заході країни.

Раніше цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа аль-Судані, оголосивши про смерть терориста, якого ідентифікували як Абдуллу Макі Муслеха аль-Ріфаї.

The Times of India зазначає, що Абу Хадіджа був одним із найнебезпечніших терористів, який займав високу позицію в командній структурі ІДІЛ і розглядався як потенційний кандидат на роль «халіфа». Його усунення завдало суттєвого удару по діяльності угруповання в регіоні.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у Києві правоохоронці затримали учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Затриманий є громадянином країни Центральної Азії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманий ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної людини. До цього чоловік тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.

Правоохоронці наголошують, після прибуття в Україну чоловік постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах. Згодом намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

Теги: ІДІЛ тероризм США Ірак президент смерть Дональд Трамп

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