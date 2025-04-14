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Зловмисник намагався спалити живцем губернатора штату Пенсільванія разом із родиною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Зловмисник намагався спалити живцем губернатора штату Пенсільванія разом із родиною
38-річного чоловіка звинувачують у підпалі резиденції губернатора, коли в ній перебували Джош Шапіро та його родина
фото: instagram.com/joshshapiropa

NBC10: Атака на політика явно була цілеспрямованою

Резиденцію губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро спробували підпалити. Як пише «Главком», про це повідомив телеканал NBC10.

Політика та його родину, які у цей момент перебували всередині, встигли евакуювати, зловмисника заарештували.

Журналісти зазначили, що чоловіку будуть пред'явлені звинувачення в замаху на вбивство, тероризм, підпал і напад за обтяжливих обставин. Мотиви чоловіка поки що невідомі. Сам Шапіро наголосив, що атака явно була цілеспрямованою, оскільки агресор переліз через паркан задля здійснення свого плану.

«Чоловік був заарештований і йому будуть пред'явлені звинувачення після того, як він влаштував рано-вранці пожежу, внаслідок якої було завдано серйозної шкоди резиденції губернатора в Гаррісберзі, штат Пенсільванія», – зазначив телеканал.

Резиденція губернатора значно постраждала
Резиденція губернатора значно постраждала
www.nbcphiladelphia.com

Як зазначають журналісти, 38-річний Коді Балмер прорвався крізь охорону у резиденції Шапіро. Поки охорона обшукувала територію, він увірвався у резиденцію та підпалив її.

Підпал стався в резиденції губернатора і знищив приміщення
Підпал стався в резиденції губернатора і знищив приміщення

«Скажу вам, що він явно мав чіткий план. Він був дуже методичним у своєму нападі, рухався через це без особливого поспіху, методично і виконав те, що задумав», – сказав заступник комісара поліції Джордж Бівенс.

Судові документи показують, що Балмер раніше притягувався до кримінальної відповідальності в Пенсільванії. Він визнав себе винним у крадіжці в 2015 році, в підробці документів в 2016 році, а також був звинувачений у нападі в 2023 році.

Сам Шапіро, якого вважають потенційним кандидатом у Білий дім від Демократичної партії в 2028 році, сказав, що він отримав обіцянки допомоги від Міністерства юстиції, ФБР і прокуратури США, а також численні повідомлення підтримки від колег-губернаторів та інших. Охорона губернатора, а також його родини, була посилена. 

Президент США Дональд Трамп оголосив про заплановану на понеділок зустріч з президентом Сальвадора Наїбом Букеле, висловивши подяку за співпрацю в боротьбі з терористичними організаціями. 

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Теги: пожежа США тероризм вбивство політика напад

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