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США можуть вдарити по Ірану тактичною ядерною зброєю – Fox News

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США можуть вдарити по Ірану тактичною ядерною зброєю – Fox News
Американські військові впевнені в ефективності своєї зброї
фото з відкритих джерел

Відомо, що жоден із варіантів, зокрема і застосування тактичної ядерної зброї, не був виключений з обговорень

Сполучені Штати не відкидають можливість застосування тактичної ядерної зброї для удару по іранському ядерному обʼєкту у Фордо. Про це повідомила журналістка Fox News Жакі Хайнріх у соцмережі X з посиланням на представника Білого дому, передає «Главком».

За її словами, американські військові переконані в ефективності бункерних боєприпасів, які можуть бути використані для знищення обʼєкта у Фордо.

Чиновник також наголосив, що жоден із варіантів, зокрема і застосування тактичної ядерної зброї, не був виключений із порядку денного.

США можуть вдарити по Ірану тактичною ядерною зброєю – Fox News фото 1

Раніше ми писали, що речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли господар Білого дому ухвалить рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану.

Як інформує «Главком», Трамп встановив двотижневий термін для прийняття рішення про те, чи завдадуть Сполучені Штати удару по Ірану.

«Іран має все необхідне для отримання ядерної зброї», – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Нагадаємо, після потужного тиску на Іран на тлі інтенсивних ізраїльських бомбардувань ядерних та військових об'єктів президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву, яку деякі сприйняли з подивом, інші – із захопленням.

До слова, Трамп заявив про намір провести зустріч щодо ситуації на Близькому Сході, акцентуючи увагу на загрозі з боку Ірану. За його словами, якщо Тегеран отримає ядерну зброю, це може мати катастрофічні наслідки для всього світу.

Теги: США Іран

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