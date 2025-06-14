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Губернатор Каліфорнії жорстко висловився про Трампа та порівняв його з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Губернатор Каліфорнії жорстко висловився про Трампа та порівняв його з Путіним
Ньюсом заявив, що Трампа можна поставити в ряд з російським диктатором Путіним
фото: АР

Ньюсом називає парад Трампа «вульгарною демонстрацією слабкості»

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що війський парад, який раінше було анонсовано до дня Армії США та припадає на день народження Дональда Трампа, показує тільки слабкість американського лідера. Про це Ньюсом написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Парад Трампа – це не що інше, як вульгарна демонстрація його слабкості. Це, мабуть, найменше, на що тільки здатна людина. Наскільки слабким потрібно бути? Наскільки слабким треба бути, щоб задіяти армію, аби вона забезпечила твою появу на власний день народження?», – каже губернатор.

Ньюсом заявив, що Трампа можна поставити в ряд з російським диктатором Путіним та президентом КНДР Кім Чен Ином. 

«Це те, що можна побачити з Кім Чен Ином, Путіним – диктаторами по всьому світу, які є слабкими та відчайдушними. Це максимально мало. Але це ж Дональд Трамп», –додав він.

Своєю чергою колишній посол США в Росії Майкл Макфол теж висловив сподівання, що парад у США, який відбудеться за ініціативи Трампа, стане останнім. Він також додав, що йому не подобались подібні паради в Росії.
 
«Як посол США в Росії, я був зобов'язаний відвідувати військові паради Путіна. Мені вони ніколи не подобалися. Мене непокоїть, що моя країна зараз витрачає мільйони на те саме. Сподіваюся, що завтрашній парад буде останнім у своєму роді», – написав Макфол.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про проведення грандіозного параду 14 червня з нагоди 250-річчя Армії Сполучених Штатів Америки.

За попереднім планом, до участі у заході хочуть залучити понад 6,6 тис. солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних. 

Автори зазначають, що у документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Вони включатимуть перевезення військової техніки, обладнання, літаків і солдатів з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців.

До слова, США заплановані масштабні акції протесту проти президента Дональда Трампа. Очікується, що участь у мітингу візьмуть мільйони людей. 

Як зазначається, мітинги відбудуться як відповідь на військовий парад у Вашингтоні, організований до 79-річчя Трампа та 250-річчя армії США. Акція під назвою «Без королів» охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах, а також кілька країн за межами США.

Теги: США Дональд Трамп парад

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