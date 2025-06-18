Трамп провів розмову з Нетаньягу на тлі чуток про потенційні удари США по Ірану

Раніше повідомлялося, що Ізраїль чекає на рішення президента США щодо ударів по іранських обʼєктах

За словами декількох високопосадовців, Трамп серйозно розглядає напад на Іран

Президент США Дональд Трамп поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зміст телефонної розмови політиків невідомий. Раніше Трамп достроково покинув саміт «Групи семи» в Канаді та провів день у Білому домі, консультуючись зі своїми радниками та командою з питань національної безпеки на тлі триваючого обміну ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном. Президент не висловився щодо того, чи приєднаються США до Ізраїлю в бомбардуванні ядерних об'єктів Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема ураження об'єктів ядерної програми. За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану найближчим часом. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди. Повідомлялося, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводив важливу зустріч зі своїми радниками.

Як повідомлялося, Іран готується завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході у разі втручання США у збройне протистояння між Ізраїлем та Іраном. Тегеран розмістив ракети та інші види озброєння, які можуть бути залучені проти американських об'єктів у регіоні.

До слова, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в ніч на 18 червня завдала авіаударів по ключових військових та ядерних об'єктах Ірану в районі Тегерана. За даними ЦАХАЛ, в операції брали участь понад 50 винищувачів повітряних сил, які діяли на основі точних розвідданих.