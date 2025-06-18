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Трамп провів розмову з Нетаньягу на тлі чуток про потенційні удари США по Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп провів розмову з Нетаньягу на тлі чуток про потенційні удари США по Ірану
Раніше повідомлялося, що Ізраїль чекає на рішення президента США щодо ударів по іранських обʼєктах
фото: AP

За словами декількох високопосадовців, Трамп серйозно розглядає напад на Іран

Президент США Дональд Трамп поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зміст телефонної розмови політиків невідомий. Раніше Трамп достроково покинув саміт «Групи семи» в Канаді та провів день у Білому домі, консультуючись зі своїми радниками та командою з питань національної безпеки на тлі триваючого обміну ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном. Президент не висловився щодо того, чи приєднаються США до Ізраїлю в бомбардуванні ядерних об'єктів Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема ураження об'єктів ядерної програми. За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану найближчим часом. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди. Повідомлялося, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводив важливу зустріч зі своїми радниками.

Як повідомлялося, Іран готується завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході у разі втручання США у збройне протистояння між Ізраїлем та Іраном. Тегеран розмістив ракети та інші види озброєння, які можуть бути залучені проти американських об'єктів у регіоні.

До слова, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в ніч на 18 червня завдала авіаударів по ключових військових та ядерних об'єктах Ірану в районі Тегерана. За даними ЦАХАЛ, в операції брали участь понад 50 винищувачів повітряних сил, які діяли на основі точних розвідданих.

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Теги: Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу Ізраїль Іран

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