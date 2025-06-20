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Трамп ухвалить рішення щодо Ірану. Білий дім озвучив терміни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп ухвалить рішення щодо Ірану. Білий дім озвучив терміни
«Іран має все необхідне для отримання ядерної зброї», – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт
скриншот з прямої трансляції

Трамп встановив двотижневий термін для ухвалення рішення

Речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли господар Білого дому ухвалить рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану.

Як інформує «Главком», Трамп встановив двотижневий термін для прийняття рішення про те, чи завдадуть Сполучені Штати удару по Ірану.

«Іран має все необхідне для отримання ядерної зброї», – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

«Виходячи з того факту, що існує значна ймовірність переговорів, які можуть відбутися або не відбутися найближчим часом, я прийму рішення про те, чи їхати, протягом наступних двох тижнів», – заявила прессекретарка Білого дому Лівітт, зачитуючи заяву президента журналістам.

Лівітт сказала, що Трамп віддав би перевагу дипломатичному вирішенню, але президент разом з Радою національної безпеки розглядають можливість військового втручання США, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї

Нагадаємо, після потужного тиску на Іран на тлі інтенсивних ізраїльських бомбардувань ядерних та військових об'єктів президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву, яку деякі сприйняли з подивом, інші – із захопленням.

До слова, Трамп заявив про намір провести зустріч щодо ситуації на Близькому Сході, акцентуючи увагу на загрозі з боку Ірану. За його словами, якщо Тегеран отримає ядерну зброю, це може мати катастрофічні наслідки для всього світу.

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

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Теги: Дональд Трамп Іран Ізраїль ядерна зброя

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