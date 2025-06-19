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США можуть вдарити по ядерному об'єкту Ірану у Фордо – ABC

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США можуть вдарити по ядерному об'єкту Ірану у Фордо – ABC

Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів

США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Як зазначає джерело, знайоме з розвідданими, мова йде не про один, а про кілька ударів. «Це буде не один удар по об’єкту, а кілька. Зараз триває підготовка до цього», – розповіло джерело.

Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів – він розташований у товщі гори саме з метою протистояти авіаударам. Президент США Дональд Трамп наразі звикається з ідеєю повного знищення цього об’єкта.

За даними Axios, радники глави Білого дому повідомляють, що останніми днями Трампа турбує головне питання: чи зможуть американські протибункерні бомби зруйнувати надзвичайно укріплену структуру у Фордо, якщо США приєднаються до ізраїльських дій проти Ірану.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, Трамп у вівторок увечері повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Теги: США Ізраїль Іран Дональд Трамп

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