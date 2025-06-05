У Трампа уривається терпець через критику Маска

The Wall Street Journal: стосунки Трампа та Маска стали надто складними

Між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском склалися напружені стосунки. Як повідомляє «Главком», про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Президент Трамп та його помічники іноді висловлювали розчарування Маском, але його радники кажуть, що вони залишаються близькими. Газета підкреслює, що вони найвпливовіші люди планети.

У Трампа нібито «уривається терпець» через критику мільярдером Ілона Маска його законопроєкту про податки та витрати, пише газета. Джерело видання розповіло, що президент був здивований причинами різких висловлювань з боку бізнесмена після їх тісної співпраці. Старші радники Трампа також були збентежені після останніх висловлювань Маска про законопроєкт.

Своєю чергою Маск незадоволений рішенням Трампа не призначати мільярдера Джареда Айзекмана на посаду керівника NASA. За словами джерел WSJ, бізнесмен скаржився наближеним, що пожертвував на передвиборчу кампанію Трампа сотні мільйонів доларів, але той вчинив таким чином.

Саме розчарування бізнесмена через те, що сталося з посадою керівника NASA, змусило його настільки агресивно критикувати податковий законопроєкт, пояснили співрозмовники газети з його оточення.

Нагадаємо, Ілон Маск, який раніше очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), розкритикував законопроєкт президента США Дональда Трампа про податки й витрати. Про це він написав на своїй сторінці в Х.

«Вибач, але я просто більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий законопроєкт про витрати Конгресу – це огидна гидота. Ганьба тим, хто за це проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте», – написав Маск.

До слова, як пише Axios, американський мільярдер Ілон Маск і президент США Дональд Трамп залишаються друзями та союзниками на тлі критики підприємця на адресу законопроєкту лідера країни про скорочення федеральних витрат, проте Трамп розсерджений «саботажем» Маска в соціальних мережах.