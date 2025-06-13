Ізраїль закриває дипломатичні представництва по всьому світу

Єрусалим очікує відповіді Тегерану після ударів по ядерних та військових об'єктах Ірану

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.

«З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні.

Ізраїльтяни, які перебувають в інших країнах, можуть заповнити онлайн-форму, аби повідомити МЗС про своє місце перебування та поточний статус. Посольство радить уникати демонстрації єврейської або ізраїльської символіки в громадських місцях та не відвідувати заходи, пов'язані з Ізраїлем.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, завдавши атаки на Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів.

Тим часом керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.