США можуть заплатити $10 млн винагороди за затриманого російського пропагандиста

Держдеп розшукує дані про причетних до втручання у вибори в США, серед фігурантів – керівник «Рибаря»

Державний департамент США пропонує винагороду до $10 млн за інформацію про людей, причетних до іноземного втручання у вибори в Сполучених Штатах. Серед фігурантів – керівник російської пропагандистської мережі «Рибарь» Михаїл Звінчук, якого 9 жовтня затримали в Чорногорії. Відповідне оголошення оприлюднене на офіційному сайті програми Держдепартаменту США Rewards for Justice, пише «Главком».

За даними американської сторони, «Рибарь» поширював прокремлівські наративи та використовував інформаційні канали для просування політичних інтересів Росії у США. Зокрема, проєкт керував каналами #Holdtheline і #standwithtexas, а перед президентськими виборами 2024 року запустив у соцмережі X канал TexasvsUSA. За оцінкою Держдепу, ці ресурси намагалися поглиблювати суспільні розбіжності та провокувати політичну й соціальну напруженість.

Винагорода передбачена за інформацію, яка допоможе встановити особи або місцеперебування причетних до таких операцій іноземців, а також за дані, що сприятимуть запобіганню втручанню у вибори.

Керівника «Рибаря» Михаїла Звінчука затримали вранці 9 жовтня в місті Рісан. Операцію провели поліція Чорногорії та Агентство національної безпеки країни.

Разом зі Звінчуком затримали його дружину та колегу Валерію Звінчук, а також ще трьох громадян Росії. За даними журналістів, правоохоронці вилучили в затриманих дрони, телефони та інше цифрове обладнання. Розслідування триває.

Як стверджують джерела журналістів в секторі безпеки, чорногорські служби заздалегідь отримали інформацію про приїзд представників мережі та кілька днів стежили за їхнім перебуванням у країні.

За попередніми даними, росіяни планували знімати документальний матеріал про приведення візової політики Чорногорії у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Матеріал нібито мав представити європейську інтеграцію як процес, нав’язаний ззовні, та показати її можливі негативні наслідки для туризму й економіки країни.

Британська влада раніше внесла Звінчука до санкційного списку, назвавши його співвласником і генеральним директором «Рибаря». За твердженням британської сторони, мережа отримує фінансування від російської держкорпорації «Ростех» і співпрацює з представниками російських спецслужб.