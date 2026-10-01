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Іран підготувався до нової атаки США та розширив список цілей – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Іран підготувався до нової атаки США та розширив список цілей – Reuters
Іран пригрозив ширшою відповіддю у разі нових ударів США
фото: Reuters

Тегеран розглянув можливість відповісти не лише по американських об'єктах та наказав союзним угрупованням готуватися до загострення

Іран активізував підготовку до можливого відновлення масштабних атак США та розглянув жорсткішу відповідь у разі нового удару. Іранські військові обговорили розширення переліку потенційних цілей, який може не обмежуватися американськими об'єктами на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами трьох високопоставлених іранських чиновників та співрозмовника, ознайомленого з внутрішніми обговореннями, керівництво Ірану переконане, що нова масштабна кампанія США має отримати сильнішу відповідь, ніж раніше.

Старші іранські командири розглянули можливість розширити перелік потенційних цілей за межі пов'язаних зі США об'єктів. Під ударом у разі нового загострення можуть опинитися країни, які підтримають американську військову операцію.

Співрозмовники Reuters також допустили, що потенційна відповідь Ірану може вийти за межі Близького Сходу. Обговорення активізувалися після повернення президента Ірану Масуда Пезешкіана з Нью-Йорка минулого тижня. Відтоді командири та високопосадовці обговорюють можливі масштаби й терміни відповіді Тегерана у разі нового американського удару.

Остаточного рішення іранське керівництво ще не ухвалило. Водночас підготовка посилилася на тлі відсутності ознак готовності Вашингтона й Тегерана до компромісу.

Старший аналітик з питань Ірану в Міжнародній кризовій групі Хамідреза Азізі зазначив, що Тегеран не впевнений, який саме сценарій може обрати президент США Дональд Трамп. Іранська сторона розглядає як можливість нової масштабної військової кампанії, так і більш обмежені операції, зокрема удари по ядерних об'єктах.

«Але вони, схоже, налаштовані не реагувати символічно на символічний крок, а натомість ескалювати в надії відновити стримування», – сказав Азізі.

Крім того, двоє іранських чиновників заявили, що Тегеран доручив союзним угрупованням у Лівані, Ємені та Іраку підготуватися до підтримки Ірану в разі відновлення широкомасштабної американської атаки.

Попри підготовку до потенційного загострення, Іран залишив відкритим канал для переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран прагне уникнути тривалого протистояння, зокрема через побоювання щодо здатності іранської економіки витримати його в умовах американських обмежень та припинення експорту нафти.

Іранська пропозиція щодо врегулювання передбачала припинення бойових дій, зняття блокади США з іранських портів, розмороження щонайменше $12 млрд іранських коштів та скасування нафтових санкцій. Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що відхилив цю пропозицію.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо зажадав, щоб іранська делегація на Генеральній асамблеї ООН негайно залишила країну після того, як переговори зайшли в глухий кут.

За даними Axios, Білий дім спочатку розраховував, що протягом дня сторонам вдасться досягти прогресу. Однак згодом стало зрозуміло, що переговори завершилися без прориву.

Увечері місія США при ООН повідомила іранській стороні, що делегація міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі має залишити Нью-Йорк. За кілька годин іранська делегація вирушила до аеропорту та у вівторок о 01:20 вилетіла до Дохи.

Водночас одне з джерел зазначило, що Аракчі й до вимоги американської сторони планував повернутися до Тегерана в понеділок увечері.

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Теги: Іран США

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