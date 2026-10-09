Росія вигадала новий спосіб пропаганди для українських дітей

Російська влада планує транслювати спеціальні програми під час шкільних перерв

Росія готується запровадити єдину систему державного телебачення у школах на тимчасово окупованих територіях України. Новий проєкт передбачає трансляцію освітніх фільмів та відеоматеріалів безпосередньо під час навчального процесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт ISW (Інституту вивчення війни).

Аналітики вважають, що така ініціатива дозволить Москві посилити поширення проросійської ідеології серед українських школярів. За даними звіту, 30 вересня міністр освіти Росії Сергій Кравцов оголосив про намір створити єдину телевізійну систему для навчальних закладів. Її планують запустити у 2027 році як у російських школах, так і на окупованих територіях України.

Згідно з озвученими планами, телевізійна система передбачатиме показ спеціально підготовлених освітніх фільмів та відеороликів. Їх демонструватимуть не лише під час уроків, а й на перервах між заняттями.

На початковому етапі проєкт має охопити 15 пілотних регіонів, перелік яких російська сторона поки не уточнила. Після цього систему планують поширити на інші регіони Росії та окуповані українські території протягом 2027 року.

В Інституті вивчення війни звернули увагу, що нова ініціатива вписується у вже сформовану систему російського контролю над освітою на захоплених територіях.

Аналітики зазначають, що окупаційна влада раніше встановила контроль над різними аспектами освітнього процесу. Запровадження державного телебачення, за їхньою оцінкою, створить додатковий механізм поширення проросійських ідеологічних наративів серед учнів.

Особливістю запланованої системи стане можливість транслювати матеріали протягом навчального дня. Таким чином, телевізійний контент використовуватимуть не лише як частину занять, а й у час, який школярі проводять поза уроками.

Водночас у звіті ISW не наведено конкретного переліку майбутніх телевізійних програм або прикладів матеріалів, які російська влада планує демонструвати дітям. Також наразі невідомо, які саме окуповані українські населені пункти першими долучать до проєкту.

У ISW наголошують, що запровадження централізованого телевізійного мовлення дозволить російській владі ще глибше інтегрувати власні ідеологічні установки в освітню систему на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що влада РФ перетворила освітні цифрові платформи, шкільні камери спостереження та моніторинг соцмереж на масштабну систему централізованого контролю за дітьми.