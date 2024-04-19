США наклали вето на заявку Палестини стати членом ООН

Наразі немає одностайності щодо того, чи відповідають палестинці критеріям членства в ООН як держави

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас розкритикував вето США та заявив, що вето є «несправедливим, аморальним і невиправданим»

США заблокували резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка б визнала палестинську державу та надала їй повноправне членство в ООН. Про це повідомляє CNN.

Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що наразі немає впевненості та одностайності щодо того, чи відповідають палестинці критеріям членства в ООН як держави.

«Найшвидший шлях до державності для палестинського народу лежить через прямі переговори між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією за підтримки США та інших партнерів, які поділяють цю мету», – заявив речник.

Видання пише, що дванадцять членів Ради Безпеки проголосували «за» резолюцію, США наклали на неї вето, а дві країни утрималися. Які саме країни утримались CNN не уточнив.

Реакція Палестини та Ізраїлю

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас розкритикував вето США та заявив, що вето є «несправедливим, аморальним і невиправданим», а також кидає виклик волі міжнародної спільноти, яка «рішуче підтримує набуття Державою Палестина повноправного членства в ООН».

У 2011 році Палестина розпочала спроби отримати визнання як повноправної держави-члена. Наразі вони є державою-спостерігачем, яка не є членом ООН. Статус було оримано в листопаді 2012 року.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац похвалив США за те, що вони наклали вето.

«Пропозиція визнати палестинську державу, більш ніж через 6 місяців після найбільшого масового вбивства євреїв з часів Голокосту і після сексуальних злочинів та інших звірств, скоєних терористами ХАМАС, стала нагородою за тероризм», – сказав Кац.

Нагадаємо, що країни Організації об'єднаних націй у листопаді 2023 року проголосували за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.