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США наклали вето на заявку Палестини стати членом ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
США наклали вето на заявку Палестини стати членом ООН
Наразі немає одностайності щодо того, чи відповідають палестинці критеріям членства в ООН як держави
фото з відкритих джерел

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас розкритикував вето США та заявив, що вето є «несправедливим, аморальним і невиправданим»

США заблокували резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка б визнала палестинську державу та надала їй повноправне членство в ООН. Про це повідомляє CNN.

Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що наразі немає впевненості та одностайності щодо того, чи відповідають палестинці критеріям членства в ООН як держави.

«Найшвидший шлях до державності для палестинського народу лежить через прямі переговори між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією за підтримки США та інших партнерів, які поділяють цю мету», – заявив речник.

Видання пише, що дванадцять членів Ради Безпеки проголосували «за» резолюцію, США наклали на неї вето, а дві країни утрималися. Які саме країни утримались CNN не уточнив.

Реакція Палестини та Ізраїлю

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас розкритикував вето США та заявив, що вето є «несправедливим, аморальним і невиправданим», а також кидає виклик волі міжнародної спільноти, яка «рішуче підтримує набуття Державою Палестина повноправного членства в ООН».

У 2011 році Палестина розпочала спроби отримати визнання як повноправної держави-члена. Наразі вони є державою-спостерігачем, яка не є членом ООН. Статус було оримано в листопаді 2012 року.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац похвалив США за те, що вони наклали вето.

«Пропозиція визнати палестинську державу, більш ніж через 6 місяців після найбільшого масового вбивства євреїв з часів Голокосту і після сексуальних злочинів та інших звірств, скоєних терористами ХАМАС, стала нагородою за тероризм», – сказав Кац.

Нагадаємо, що країни Організації об'єднаних націй у листопаді 2023 року проголосували за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.

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Теги: Палестина ООН США

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