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ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
В ООН відбулося голосування за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини
фото з відкритих джерел

145 країн, серед яких і Україна, підтримали рішення

Країни Організації об'єднаних націй проголосували за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Про це йдеться в резолюції ООН.

Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.

За це рішення проголосували 145 країн, серед яких і Україна.

Утрималися від голосування 18 країн. Проти проголосували сім країн: США, Канада, Ізраїль, Угорщина, Мікронезія, Маршаллові острови, Науру.

Результати голосування в ООН
Результати голосування в ООН
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що в ООН заявили, що її офіс у Секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу.

Теги: Ізраїль ООН Палестина

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