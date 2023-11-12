ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними

В ООН відбулося голосування за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини

145 країн, серед яких і Україна, підтримали рішення

Країни Організації об'єднаних націй проголосували за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Про це йдеться в резолюції ООН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.

За це рішення проголосували 145 країн, серед яких і Україна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Утрималися від голосування 18 країн. Проти проголосували сім країн: США, Канада, Ізраїль, Угорщина, Мікронезія, Маршаллові острови, Науру.

Результати голосування в ООН фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що в ООН заявили, що її офіс у Секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу.