ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
145 країн, серед яких і Україна, підтримали рішення
Країни Організації об'єднаних націй проголосували за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Про це йдеться в резолюції ООН.
Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.
За це рішення проголосували 145 країн, серед яких і Україна.
Утрималися від голосування 18 країн. Проти проголосували сім країн: США, Канада, Ізраїль, Угорщина, Мікронезія, Маршаллові острови, Науру.
Нагадаємо, що в ООН заявили, що її офіс у Секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу.
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