Конгресмен пояснив, чому США бояться дати Україні більше зброї

Радник Байдена Салліван є дуже обережним і «несміливим», побоюється застосування ядерної зброї

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван боявся, що Росія завдасть ядерного удару по Америці, якщо вона виділить занадто багато зброї Україні. Про це заявив голова іноземного комітету Палати представників Майкл Макколв інтерв'ю Puck Newsро.

Він зазначив, що радник Байдена Салліван є дуже обережним і «несміливим», побоюється застосування ядерної зброї.

«Купився на ідею, що якщо ми дамо надто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю. Більшість розвідданих, які я бачив, свідчать про те, що вони цього не зроблять. Тому що це змінило б правила гри для всіх», – заявив Маккол.

Він додав, що Саллівана підтримує у цьому питання і Байден. Маккол зазначив, що на початку великої війни державний секретар Ентоні Блінкен виступав за передачу Україні польських винищувачів МіГ-29, а тому допомогу Україні гальмує не він, а саме Салліван.

«Це дуже боязка реакція. Мені подобається доктрина Коліна Пауелла. Ти або у справі, або ні. Не зупиняйся на півдорозі. Знаєте, ми даємо Путіну саме те, що він хоче. Це патова ситуація. Війна на виснаження. І він має більше людей, щоб кинути їх на фронт», – резюмував конгресмен.

Як повідомлялося, помічники президента США Джозефа Байдена працюють за лаштунками зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби він виніс на голосування пакет допомоги Україні в розмірі 60 млрд доларів.

Адміністрація зазначає, що Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона стосовно допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі. При цьому президент і його команда утримувалися від надмірного тиску на спікера, даючи Джонсону простір для маневру. Politico зауважує, що Білий дім не надав жодних офіційних коментарів після недільного інтерв'ю Джонсона телеканалу Fox News, коли той висловив ідею надати частину допомоги Україні у вигляді позики або спрямувати на це заморожені російські активи.

Нагадаємо, що у Палаті представників США питання допомоги Україні можуть поставити на голосування всередині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Раніше голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня. На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».