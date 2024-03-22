Палата представників США ухвалила бюджетний пакет для уникнення шатдауну

Законодавці у Сенаті ще можуть не встигнути проголосувати за фінансування уряду до опівночі

За пакет, 70% коштів якого спрямують на оборону, проголосували 286 конгресменів

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду. Про це повідомляє Le Monde.fr.

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За пакет, 70% коштів якого спрямують на оборону, проголосували 286 конгресменів, проти – 134. Тепер його має схвалити Сенат, де сподіваються провести голосування пізніше в п'ятницю.

Спікер Майк Джонсон від республіканців вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів для його схвалення.

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Законодавці у Сенаті ще можуть не встигнути проголосувати за фінансування уряду до опівночі, оскільки процедура може зайняти певний час.

Більшість опозиції пакета в Палаті представників була з боку республіканців, які вважали, що проєкт містить занадто мало їхніх політичних пріоритетів та передбачає занадто великі витрати.

Нагадаємо, після кількох днів затримок лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми на суму $1,2 трлн, що дає законодавцям менш ніж два дні для запобігання призупинення роботи уряду.

Раніше перший член Палати представників США від Республіканської партії Кен Бак підписав петицію, яка дозволить в обхід спікера Майка Джонсона винести голосування за законопроєкт про допомогу Україні.

До слова, віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявила, що ключовими противниками рішення щодо надання Україні запрошення на вступ до НАТО є США та Німеччина. Вони не дають навіть можливості розвиватися цьому діалогу.