Головна Світ Політика
search button user button menu button

США попереджають про неминучий ракетний удар Ірану по Ізраїлю ‒ WSJ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США попереджають про неминучий ракетний удар Ірану по Ізраїлю ‒ WSJ
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки вважають, що удари з боку Ірану по цілях в Ізраїлі є неминучими

Розвідка Сполучених Штатів Америки попереджає про «неминучий» ракетний удар із боку Ірану чи його проксі-груп по ізраїльських об’єктах. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських посадовців.

Потенційний напад може статися найближчими днями. На основі оцінок американської та ізраїльської розвідок ‒ це розглядається більше як питання «коли», а не «якщо».

Раніше Тегеран публічно погрожував відплатою за удар в Сирії по іранській дипломатичній будівлі в Дамаску, в результаті якого загинули високопоставлені іранські військові.

США заявили, що не причетні до удару по Сирії і не отримували жодних попередніх попереджень від Ізраїлю про те, що той планує атаку.

Неясно, чи планує Іран завдати прямого удару по ізраїльських цілях, чи використає одну зі своїх маріонеток на Близькому Сході. У минулому Тегеран прагнув уникнути прямої конфронтації з Ізраїлем або США і діяв через терористичні організації такі як «Хезболла» в Лівані, хусити в Ємені і підтримувані Іраном угруповання в Іраку.

Але американські чиновники попередили, що цього разу Іран може використати власні збройні сили. У середу США звернулися до країн регіону з проханням заохотити Іран уникати ескалації. Водночас ізраїльські посадовці пообіцяли завдати удару у відповідь, якщо країна зазнає нападу з боку Ірану.

Нагадаємо, Іран звернувся до США із заявою «не заважати та відійти в бік», оскільки країна збирається атакувати Ізраїль у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей. 

Як повідомлялося, Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії. Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану. 

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Згодом 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль

Читати також: 

Теги: Ізраїль військові напад Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час роботи над документом був врахований досвід країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність
В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Міноборони повідомило деталі
3 квiтня, 20:03
Президент США Джо Байден заявив, що таких ударів по гуманітарних конвоях не повинно бути
Байден відреагував на смертельний удар по гумконвою в Секторі Гази
3 квiтня, 05:49
Джо Байден підштовхував лідера Китаю до зусиль у боротьбі з наркотиками
Байден поспілкувався телефоном з лідером Китаю: про що говорили
2 квiтня, 22:13
29 березня Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України
Білий дім назвав мету останніх ракетних атак Росії на Україну
30 березня, 04:20
Зруйновані дахи та стіни будинків: наслідки обстрілу на Київщині
Зруйновані дахи та стіни будинків: наслідки обстрілу на Київщині
29 березня, 10:21
Калмикова каже, українці цікавляться не лише тиловими, але й бойовими спеціальностями
Міноборони повідомило, скільки людей звернулося до рекрутингових платформ
25 березня, 21:33
Пожежа на Куйбишевському НПЗ
У Росії зупинив роботу нафтопереробний завод, який напередодні атакували дрони
24 березня, 15:22
Окупанти тиснуть поблизу Авдіївки та Донецька: аналіз ISW
Окупанти тиснуть поблизу Авдіївки та Донецька: аналіз ISW
18 березня, 04:45
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
13 березня, 22:30

Політика

Вибори у США: Байден збільшив перевагу над Трампом в опитуванні
Вибори у США: Байден збільшив перевагу над Трампом в опитуванні
Китай просить США не засуджувати його за співпрацю з Росією
Китай просить США не засуджувати його за співпрацю з Росією
Трамп вважає візит в Україну недоречним
Трамп вважає візит в Україну недоречним
Болгарія планує пришвидшити військову допомогу Україні
Болгарія планує пришвидшити військову допомогу Україні
Сербія знайшла альтернативу російським винищувачам
Сербія знайшла альтернативу російським винищувачам
ЄС підготував проєкт безпекових зобов’язань перед Україною – ЗМІ
ЄС підготував проєкт безпекових зобов’язань перед Україною – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Законопроєкт про мобілізацію. За що проголосував Комітет з питань національної безпеки та оборони?
32K
Представник Путіна звинуватив Казахстан у затопленні регіонів Росії
14K
У Києві пролунали вибухи
11K
Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста
6686
Хто отримає бронь від мобілізації
6627
Всі гроші пішли на міську площу: в Орську за дамбою стежили лише двоє людей

Новини

Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
Сьогодні, 06:00
В Україні масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 04:16
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України радить науковцям переймати досвід Ейнштейна
Вчора, 19:45
Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Вчора, 15:04
Металурги пропонують «Укрзалізниці» продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну
Вчора, 12:54

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua