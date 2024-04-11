США попереджають про неминучий ракетний удар Ірану по Ізраїлю ‒ WSJ

Сполучені Штати Америки вважають, що удари з боку Ірану по цілях в Ізраїлі є неминучими

Розвідка Сполучених Штатів Америки попереджає про «неминучий» ракетний удар із боку Ірану чи його проксі-груп по ізраїльських об’єктах. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських посадовців.

Потенційний напад може статися найближчими днями. На основі оцінок американської та ізраїльської розвідок ‒ це розглядається більше як питання «коли», а не «якщо».

Раніше Тегеран публічно погрожував відплатою за удар в Сирії по іранській дипломатичній будівлі в Дамаску, в результаті якого загинули високопоставлені іранські військові.

США заявили, що не причетні до удару по Сирії і не отримували жодних попередніх попереджень від Ізраїлю про те, що той планує атаку.

Неясно, чи планує Іран завдати прямого удару по ізраїльських цілях, чи використає одну зі своїх маріонеток на Близькому Сході. У минулому Тегеран прагнув уникнути прямої конфронтації з Ізраїлем або США і діяв через терористичні організації такі як «Хезболла» в Лівані, хусити в Ємені і підтримувані Іраном угруповання в Іраку.

Але американські чиновники попередили, що цього разу Іран може використати власні збройні сили. У середу США звернулися до країн регіону з проханням заохотити Іран уникати ескалації. Водночас ізраїльські посадовці пообіцяли завдати удару у відповідь, якщо країна зазнає нападу з боку Ірану.

Нагадаємо, Іран звернувся до США із заявою «не заважати та відійти в бік», оскільки країна збирається атакувати Ізраїль у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей.

Як повідомлялося, Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії. Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану.

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Згодом 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль