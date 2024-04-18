Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ

За словами Майка Джонсона, зараз критично важливим є надання Україні летальної допомоги

Майк Джонсон: «Я вважаю, що краще надіслати українцям зараз кулі, ніж посилати туди наших американських хлопців»

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні саме зараз є критично важливим питанням. Про це він заявив в ефірі американського телеканалу C-SPAN.

«Історія судить нас за нашими вчинками. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити», – заявив Джонсон.

Він також додав, що зараз потрібно «чинити правильно». При цьому Джонсон зазначив, що «не час грати з цим у політику».

«Я вважаю, що краще надіслати українцям зараз кулі, ніж посилати туди наших американських хлопців», – заявив Джонсон журналістам.

При цьому на думку спікера Палати представників, «президент» РФ Володимир Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні. Джонсон переконаний, що в такому разі РФ продовжить наступ на країни Балкан, Польщу чи інших союзників США по НАТО.

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував Конгресу зобов'язати президента США Джо Байдена надати Україні ракети Atacms. У документі пропонується вимагати від президента Байдена доставити Україні Atacms великої дальності «якомога швидше». Таким чином Україна зможе захистити себе і досягти перемоги над Росією.

Нагадаємо, що з'явився повний текст законопроєкту щодо надання військової та економічної допомоги Україні. Так, документ передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд.

Також відомо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України.

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.