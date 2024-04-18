Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
За словами Майка Джонсона, зараз критично важливим є надання Україні летальної допомоги
фото з відкритих джерел

Майк Джонсон: «Я вважаю, що краще надіслати українцям зараз кулі, ніж посилати туди наших американських хлопців»

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні саме зараз є критично важливим питанням. Про це він заявив в ефірі американського телеканалу C-SPAN.

«Історія судить нас за нашими вчинками. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити», – заявив Джонсон.

Він також додав, що зараз потрібно «чинити правильно». При цьому Джонсон зазначив, що «не час грати з цим у політику».

«Я вважаю, що краще надіслати українцям зараз кулі, ніж посилати туди наших американських хлопців», – заявив Джонсон журналістам.

При цьому на думку спікера Палати представників, «президент» РФ Володимир Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні. Джонсон переконаний, що в такому разі РФ продовжить наступ на країни Балкан, Польщу чи інших союзників США по НАТО.

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував Конгресу зобов'язати президента США Джо Байдена надати Україні ракети Atacms.  У документі пропонується вимагати від президента Байдена доставити Україні Atacms великої дальності «якомога швидше». Таким чином Україна зможе захистити себе і досягти перемоги над Росією.

Нагадаємо, що з'явився повний текст законопроєкту щодо надання військової та економічної допомоги Україні. Так, документ передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд.

Також відомо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. 

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

Читайте також: Чому союзники не захищають Україну, як Ізраїль? Пояснює посол Євген Корнійчук
Теги: США війна військова техніка військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продивус та Кремльов разом входять до керівництва Міжнародної асоціації боксу
Ексрегіонал Продивус розповів про свою роботу в боксерській організації, яку очолює прихильник Путіна
20 березня, 17:02
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації також у прифронтових районах на сході держави
У Херсоні пролунали вибухи: є влучання
20 березня, 03:30
Раніше за всіма соціологічними опитуваннями Трамп на кілька відсотків випереджав Байдена
Байден вирвався вперед та випереджає Трампа перед виборами
22 березня, 05:48
Конгрес розуміє питання нацбезпеки і знає, наскільки допомога Україні є важливою
Стало відомо, коли Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні
24 березня, 20:15
Жінці повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану
Адміністраторка Telegram-каналу привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для ЗСУ
27 березня, 12:56
У Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях скасовані графіки аварійних відключень світла
У низці областей скасовані графіки відключень світла
30 березня, 12:39
Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня
Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня
3 квiтня, 21:00
Звягель вночі зазнав атаки РФ
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
8 квiтня, 08:40
Вночі Росія атакувала Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих безпілотників
Вночі Росія атакувала Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих безпілотників
16 квiтня, 07:39

Політика

Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
Південна Корея взялась активно допомогати Україні
Південна Корея взялась активно допомогати Україні
Консульство України в Лондоні внесло зміни щодо видачі паспортів біженцям
Консульство України в Лондоні внесло зміни щодо видачі паспортів біженцям
Washington Post повідомив, що пов'язує КНДР, Іран, Росію та Китай
Washington Post повідомив, що пов'язує КНДР, Іран, Росію та Китай
Пентагон закликав Палату представників схвалити допомогу Україні
Пентагон закликав Палату представників схвалити допомогу Україні
Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО – ISW
Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки
8747
На Івано-Франківщині лунають вибухи
8173
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
7065
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
6944
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
4567
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua